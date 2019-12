AloeSpa – Wellness Massage in Dortmund – Kirchhörde

„Es ist nicht wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist viel Zeit, die wir nicht nutzen“

Willkommen im AloeSpa

Es muss nicht immer gleich ein Wellness-Urlaub sein. Manchmal reicht schon eine kleine Flucht aus dem Alltag. Dafür gibt es das AloeSpa, das dem verspannten Körper und den müden Füßen mit Massagen erste Hilfe bietet!

Jeder Mensch sehnt sich nach Berührung, Wärme und tiefe Entspannung. Für Sie ist nur das Beste gut genug? Dann erleben Sie die schönste Zeit in unserem Wohlfühlhaus.

Wir möchten Sie herzlich einladen

Lassen Sie sich in unserer modernem Wellness Center mit reichlichen Massageangeboten und lichtdurchflutetem Schwimmbad & Sauna inspirieren.

Erleben Sie Wellness- und Massageangebote, innere Ruhe, warme und kalte Getränke, Spiritualität & Lebensfreude. Tauchen Sie in eine ganz besondere Welt und spüren Sie ein neues Gefühl, das Körper, Geist und Seele in eine gute Balance bringt und Ihnen Energie & Lebenslust schenkt.

Ob alleine, als Paar oder mit Freunden bis zu 3 Personen, Sie sind für sich ganz alleine in unserem Spa und können Ihren Aufenthalt in Ruhe in einer privaten Atmosphäre genießen. Unser Konzept besteht darin, dass die Kunden lernen, die Zeit für sich zu nutzen und den Alltag für einen Moment hinter sich zu lassen.

Sie haben wenig Zeit?

Wenn Sie nur begrenzte Zeit haben, können Sie auch nur eine Massage ohne Spa buchen.

Zeit zu Zweit

Unseren Spa-Bereich können Sie alleine oder mit ihrem Partner besuchen. Er steht Ihnen individuell 1 Stunde zur Verfügung. Im Anschluss hole ich Sie zu einer Behandlung ab. Sie werden den Alltag nach unserer Wellness Behandlung mit neuer Kraft und Energie angehen.

3 Personen

Angemeldete 3 Personen können den Spa-Bereich solange genießen, bis alle Massagen abgeschlossen sind.

Entspannung pur!

Viele haben verlernt, sich zu entspannen. Um täglichen Stress und die Anspannungen mit Gelassenheit zu meistern benötigt unser Körper ausreichend Entspannung.