¡hola Herbst!: Der September 2021 brachte für mich eine kurze Corona-Auszeit im Osten der Insel Hispaniola oder besser bekannt als die Dominikanische Republik.

Eigentlich ist Pauschalurlaub ja gar nicht so mein Ding. Doch in der Pandemie-Zeit war der USA-Roadtrip leider nicht drin, also ging es kurzentschlossen für zehn Tage mit Condor von Frankfurt/Main nach Punta Cana und weiter mit dem Bus Richtung Bayahibe.

Gebucht war eine Unterkunft im Viva Wyndham Dominicus Beach. Verpflegung: all inclusive.

Anbei Eindrücke der Reise in Bildern. Mehr zu den einzelnen Stationen folgt hier in Kürze.