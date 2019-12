Genießen Sie Salz Peeling in Dortmund

für weitere Informationen schauen Sie bitte auf unserer Webseite:

www.aloespa.de

Intensiv belebend und eine Haut wie Seide

Ein cremiger Peeling-Effekt mit Mandelöl, ätherischen Ölen, Meersalz und Vitamin E bereitet die Haut auf eine Massage oder weitere Pflegeschritte vor. Das Peeling besteht aus 100 % naturbelassenem feinen Meersalz. Das vitalisierende und klärende Meersalz eignet sich ideal als Peeling Grundlage. Beruhigender Kamillenextrakt, reizlinderndes Mandelöl und schützendes Vitamin E sorgen für die Entspannung der strapazierten Haut. Dies trägt abgestorbene Hautschüppchen ab, regt die Durchblutung des Unterhautfettgewebes an und fördert so den Entschlackungs- und Entgiftungsprozess.

Problemzonen wie Oberschenkel, Bauch (Schwangerschaftstreifen, Zellulitis, Pigmentstörungen), Po werden mit sanften Techniken eingerieben und anschließend mit eine Folie abgewickelt. Durch die Anlage in Kombination mit der Spezialfolie werden positive Effekte und Wärmebildung gefördert. Der Zusatz von Feuchtigkeitsspendendem Urea Pura, hautpflegendem Phytosqualan und Vitamin E verleiht der Haut nach der Salzbehandlung ein besonders weiches Gefühl.

Diese wundervolle Peeling Massage ist eine Verjüngungskur für unsere Haut und eine Wohltat für die Seele. Dabei werden bei einer Ganz- oder Teilkörpermassage warme, auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmte Öle und Meersalz eingearbeitet. Durch die duftenden Öle werden unsere Sinne angesprochen.

Preis: 40 Min. - 43,00 € Ganzkörper

60 Min. - 69,00 € Ganzkörper

90 Min. - 98,00 € Ganzkörper

Ab 1 Stunde Massage Buchung :

Ob alleine, Paar oder mit Freunden bis 3 Personen, Sie sind für sich in unserem Spa ganz alleine und können Ihren Aufenthalt in Ruhe in einer privaten Atmosphäre 1 Stunde genießen.

Angemeldete 3 Personen können den Spa-Bereich so lange genießen bis alle Massagen abgeschlossen sind.

Bei Bedarf erhalten Sie von uns einen Bademantel und ein Saunahandtuch ohne Aufpreis.