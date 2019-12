SPA Sauna bei AloeSpa in Dortmund mieten.

Sie haben Exklusive 100 m² Spa, Ausgestattet mit finnischer Sauna mit Lichtertherapie, Schwimmbad und ruhe Raum

Stunden Weise Zu vermieten

1-2 Personen - 60 €

3 Personen. - 90 €

4 Personen. - 120 €

Inklusive:

- Bademantel

- Saunatuch

- Stilles Wasser

- basische Kräuter Tee

Spa-kommt aus dem lateinischen und bedeutet: „Gesund durch Wasser“ Ein Spa ist ein ruhiger und erholsamer Wellness Badeort. Das Spa wird als Wellness und Gesundheits-Einrichtung verwendet, also eine Einrichtung, in dem das Wohlbefinden stattfindet. Ein Ort an dem man Wellness Anwendungen genießen kann. Unser Spa ist mit Sauna, Pool, Ruheraum und einer Massageabteilung eingerichtet. Spa bedeutet von dem Alltag Auszeit zu nehmen. Viel Ruhe, Entspannung und Energie tanken.

Alles, was mit Erholen, Entspannen, Schönheit und Gesundheit zu tun hat, können Sie in unserer Spa Wellness Oase finden.

Das Aloespa in Dortmund ist ein Wellnessbereich mit unterschiedlichen wohltuenden Angeboten und Einrichtungen zum Erholen.

Spa-Angebote sind Anwendungen und Behandlungen, die zum inneren und äußeren Wohlbefinden führen.

Das Sie sich vom Alltag erholen ist uns im Aloespa - Spa in Dortmund besonderes wichtig. Deshalb haben wir für Sie unser Spa mit finnischer Sauna, Schwimmbad und Erholungsraum zur Verfügung gestellt.

So ist das Wohlgefühl gesichert! Und wenn sie zwischen Saunagängen auch schwimmen möchte, benutzen Sie unseren warmen Pool.

Der Spa-Besuch ist eine tolle Option, wenn es draußen mal wieder regnen sollte. Badespaß ist somit garantiert, ob allein oder mit Paaren oder in Gruppen bis drei Personen.

Wähle Dein persönliches Spa-Programm

im AloeSpa Wellness Massage Center in Dortmund.