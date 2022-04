Welche Tools sind für die Verwaltung Ihrer Spesenabrechnungen unerlässlich?

Die Verwaltung von Reisekostenabrechnungen ist eine der schwierigsten Aufgaben. Sie ist jedoch für den Erfolg jedes Unternehmens unerlässlich und erfordert zuverlässige Hilfsmittel. In diesem Artikel erfahren Sie, welche Tools für die Verwaltung Ihrer Spesenabrechnungen unverzichtbar sind.

Eine echte Revolution in der Verwaltung von Spesenabrechnungen



Spesenabrechnungen sind Verwaltungsdokumente, die die Ausgaben eines Arbeitnehmers im Interesse des Unternehmens, für das er arbeitet, oder seines Arbeitgebers dokumentieren. Sie können in digitaler oder Papierform vorliegen und ermöglichen es dem Arbeitnehmer, eine Erstattung der verauslagten Kosten zu erhalten. Das Erstellen von Spesenabrechnungen für Notizen war damals sehr mühsam für die Sachbearbeiter in der Buchhaltung. Heutzutage gibt es jedoch sehr leistungsfähige Software und Anwendungen, mit denen sich Notiz-Kosten in Rekordzeit verwalten lassen. Eine der leistungsfähigsten und gefragtesten auf dem Markt ist N2F.

N2F: Die ideale Lösung für Ihre Reisekosten.



N2F ist eine sehr gefragte Software für Spesenabrechnungen und wird von OKTEO herausgegeben. Sie ist als mobile App und als Software erhältlich, passt zu jeder Art von Unternehmen und kann offline betrieben werden. Sie brauchen nur ein Foto der Rechnung(en) zu machen, die Sie für Ihr Unternehmen einkaufen. Die Software erfasst mithilfe eines intelligenten Scansystems automatisch die notwendigen Informationen für die Spesenabrechnung einschließlich der Beträge. Innerhalb weniger Minuten, die für das Ausfüllen einiger Formalitäten benötigt werden, sind Ihre Spesenabrechnungen fertig. Es berechnet automatisch Ihre Kilometerpauschale und bietet die Möglichkeit, die zurückgelegte Strecke dank einer integrierten Map-Komponente für Autofahrten anzuzeigen. Weitere nformationen finden Sie unter https://www.n2f.com/de/reisekosten.

Warum sollten Sie N2F vertrauen?

N2F sichert Ihre persönlichen und beruflichen Informationen . N2F ermöglicht Ihnen :

Jede Form von Betrug und Korruption zu minimieren, da es sich an die geltenden Gesetze hält.

Fehler bei der Dateneingabe zu vermeiden

Vollständige Transparenz zu gewährleisten (diese Software erlaubt keine Bildbearbeitungsprogramme).

Die Anzahl der Personen, die im Namen des Unternehmens handeln können, entweder auf einen Angestellten (wenn es um seine Spesenabrechnung geht) oder auf einen Bevollmächtigten (wenn es sich um ein Unternehmen handelt) zu beschränken.

Alle Ihre Rechnungen unbelastet aufzubewahren, dank einer sicheren Archivierungsoption mit einem digitalen Fingerabdruck, einem Serverstempel oder einer digitalen Signatur etc.

Ihre Vorteile mit N2F



Die Spesenabrechnungssoftware N2F bietet ihren Nutzern mehrere Vorteile. Sie ist einfach zu bedienen und spart Zeit. Sie kann in 11 verschiedenen Sprachen verwendet werden und ist somit für eine größere Anzahl von Unternehmen auf der ganzen Welt zugänglich. Außerdem eignet es sich für alle Arten von Unternehmenssystemen (Selbstständige, Handwerker, Freiberufler, Kleinstunternehmen, KMU, ETI, große Tochtergesellschaften...). Sie verfügen über eine Gebührenpolitik. N2F interagiert effektiv mit den Benutzern und meldet automatisch Fehler oder jede andere Form von Fehlfunktion in der Verwaltung von Reisekostenabrechnungen. Bei der Erstattung von Benzinkosten wird die Mehrwertsteuer automatisch berechnet . Verspätete Zahlungen sind dank SEPA-Export oder Buchhaltungsinjektion keine Option mehr für Ihr Unternehmen.

Spesenabrechnungen sind Schlüsselelemente in der Buchhaltung eines jeden Unternehmens. Um gute Finanzen zu gewährleisten, muss man sich daher effizient ausrüsten. Aus diesem Grund wurden mehrere Softwareprogramme eingeführt. Eine der effektivsten und am häufigsten verwendeten ist N2F. Es ist einfach zu bedienen und in vielen Ländern verfügbar und verfügt über eine sehr effektive Datenschutzrichtlinie. Es kann leicht angepasst werden, passt sich an jede Art von Unternehmen an und garantiert Ihnen volle Transparenz.