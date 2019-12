Wellness Massage in Dortmund | Wellnessmassage bis zu 2,5 Sunden

Fango

Wärmetherapie

Gesichtsreinigung (Gesichtsmaske)

Massage ohne Spa

Zeit zu Zweit (Paarmassage)

Meersalz Peeling

Kräuterpeeling

Klassische Massage

Hot Stone Massage

Hot Chocolate Massage

Honig Massage

Bienenwachspackung

Reiki Massage

Das Besondere Massage Ritual

Das Aloespa - Spa & Wellness Massagecenter in Dortmund ist ein attraktives Wohlfühl-Haus das nach indischem Vorbild mit Ayurvedabehandlungen aus Kerala erschaffen wurde. Sie buchen das Spa für sich alleine oder zusammen mit Ihren Freunden (bis zu 3 Personen). Dies gibt Ihnen viel Ruhe und einen hohen Erholungswert.

Bei der Übernahme von Entspannungstechniken anderer Länder wurde viel Wert darauf gelegt, dass diese nicht nur kopiert, sondern dem Gast in ihrer Authentizität angeboten werden. Wir arbeiten mit qualitativ hochwertigen Produkten. Für Sie haben wir unterschiedliche Wellness und Massage Angebote zusammengestellt.

Sie werden mit einem basischen Entgiftungstee begrüßt, der den Stoffwechsel im Körper anregt und für Entschlackung sorgt.

Anschließend relaxen Sie vor der Massage in unserer Sauna und dem Schwimmbad. Vor der Wellness-Massageanwendung können Sie ein basisches Fußbad erhalten. Weiterhin biete ich vor der Massage eine Gesichtsreinigung mit anschließender basischer Gesichtsmaske an. Wir arbeiten mit basischen Produkten von Jentschura und ReVital 24.

Das Massageangebot mit Behandlungen bis zu 2 ½ h Dauer umfasst:

Wellness Massage

Ayurveda Massage

Aromamassage

Klangmassage

Honig Massage

Hot Stone Massage

Hot Chocolate Massage

Entgiftung, Entschlackung Anwendungen

Zudem haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Peelings (Meersalzpeeling oder verschiedenen Kräuterpeelings).

Es wird der gesamte Körper mit Öl massiert. Das zweieinhalb stündige Verwöhnritual aus 1001 Nacht wird mit einem Klang beendet. Auch bei den zahlreichen einzelnen kürzeren Wellness Massagen werden Sie eine entspannende Auszeit vom Alltag genießen. Die Aromamassage mit duftenden ätherischen Bio-Ölen ohne Gesichtsmassage oder mit Gesichtsmassage dauern 30-90 Minuten.

Die Hot Stone Massage wird mit heißen Basaltsteinen durchgeführt. Die Steine werden aufgelegt und die Wellnessmassage erfolgt mit Händen und Steinen. Die Hot Chocolate Massage regt Ihren Geruchssinn an. Die Honig Massage entgiftet Ihren Körper. Die Klang Massage löst im Körper die Blockaden. Die Entgiftungs-Massage lässt Sie Ihren Körper leichter fühlen.

Das Körpererlebnis ist ein Schönheitscocktail aus Aroma, Körperpflege und Edelsteinkunde. Der Stoffwechsel wird verbessert und die Körperenergie positiv unterstützt. Das Natur Körpererlebnis ist eine ganzheitliche Anwendung und umfasst Körper, Geist und Seele.

Ein Körper in Harmonie besitzt eine gute Ausstrahlung. Der Mensch ist mit sich und der Welt im reinen. Die Anwendung versteht sich nicht nur als eine momentane effektive Behandlung sondern als nachhaltige Unterstützung für eine gute Gesundheitspflege. Sie haben die Möglichkeit ein Erlebnis zu haben, dass Sie auf allen Ebenen des Körpers abholt.