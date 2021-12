Freizeitpark ist nur was für den Sommer? Das stimmt so nicht, denn viele Parks verwandeln sich in den kalten Monaten in eine winterliche Wunderwelt. So auch das Phantasialand in Brühl bei Köln. Zu entdecken gibt es den "Wintertraum" noch bis 23. Januar 2022.

Zwar gibt es aktuell nur eine Corona-Light-Version ohne Feuerwerk & Co. - und trotzdem ist es richtig schön, dick eingepackt bei Dämmerung durch die funkelnd dekorierte Anlage zu spazieren. Auch nach der Weihnachtszeit laden die Eisfläche, märchenhafte Shows und winterliche Köstlichkeiten unbedingt zu einem Besuch ein.

Hartgesottene lassen sich selbst bei frostigen Temperaturen eine Fahrt mit der Wasserbahn nicht nehmen - darauf habe ich persönlich sehr gern verzichtet.

Mehr unter www.phantasialand.de.