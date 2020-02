Unter fünf Toren tut es Borussia Dortmund nicht mehr. Mit 5:0 Toren fegte der BVB den Aufsteiger Union Berlin vom Platz.

Und Erling Haaland kann auch Startelf. Der Norweger, der bislang fünf Jocker-Tore erzielte, spielte gegen Union von Beginn an - und erzielte zwei Tore. Außerdem trugen sich Jadon Sancho, Marco Reus und Axel Witsel in die Torschützenliste ein.

In der Tabelle liegt der BVB nun auf Platz drei mit drei Punkten Rückstand auf den neuen Spitzenreiter Bayern München. Samstag steht die Borussia vor einer Härteprüfung. Dann tritt die Favre-Elf bei Bayer Leverkusen an. Bereits am Dienstag (4.2., 20.45 Uhr) steht das Pokalspiel bei Werder Bremen an.

Mit Fotos von Stephan Schütze