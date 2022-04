Am kommenden Ostersamstag starten endlich auch die Dortmund Wanderers in die Saison 2022 der Baseball Bundesliga. Neben dem neuen Headcoach José Castillo gibt es zwei weitere neue Gesichter im Team. Ganz unbekannt sind die beiden Spieler jedoch nicht. Tom Adler und Marc Aurel Voss kehren nach dreijährigem Gastspiel bei den Solingen Alligators zurück in den Hoeschpark.

Beide Spieler wechselten 2019 nach Solingen und wurden mit dem Team Nordmeister der 1. Baseball Bundesliga. Nach dem bedauerlichen Rückzug der Solinger aus der Bundesliga, schlossen sich Tom Adler und Marc Aurel Voss nun wieder ihrem alten Club an.

Dortmund soll wieder Stammkraft der 1. Bundesliga werden

Die beiden Rückkehrer zeigen sich optimistisch, was ihr neues Team betrifft. „Mit dem bestehenden Kader sollte es absolut möglich sein, schon in diesem Jahr um das Erreichen der Playoffs zu kämpfen“, meint Marc Aurel Voss, der bereits von 2014 bis 2019 für Dortmund in der Bundesliga spielte. „Wir haben viele junge talentierte Spieler“, so Voss weiter, “die sich in den nächsten Jahren gut entwickeln können und helfen werden, Dortmund wieder als Stammmannschaft in der Bundesliga zu etablieren.“

Tom Adler, von 2013 bis 2019 bei den Wanderers, sieht das ganz ähnlich. Er hat in Dortmund „ein sehr talentiertes und junges Team“ vorgefunden. „Ziel muss es in dieser Saison sein, um die Playoffs mit zu spielen.“ Der 2,07 m lange Pitcher schaut aber schon weiter in die Zukunft: „Das übergeordnete Ziel muss es sein, Dortmund als Playoff-Team in den nächsten Jahren zu festigen.“ Das sieht Tom Adler durchaus als realistisches Ziel und baut dabei ganz auf José Castillo: „Ich glaube, dass der neue Trainer uns da auch noch einmal in die richtige Richtung pushen wird.“