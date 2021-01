Mit 24:21 nach einer komfortablen 12:8-Führung zur Pause in der zuschauerlosen Neurotthalle, auch Bärenhöhle und last but not least Bärenhölle genannt, nahmen die Werkselfen, bei denen Svenja Huber und die beiden Torhüterinnen Vanessa Fehr und Kristina Graovac überragten, am Samstagabend verdient zwei Punkte mit nach NRW.

Mehr

Wolfgang Merkel

www.free-press-germany.de