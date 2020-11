Zuschauerdasein in Corona-Zeiten/ MHP-Arena während des Spiels versus die SG BBM Bietigheim...

Mit einer eindeutigen und beeindruckenden Performance ab der ersten Minute celebrierte der BVB , der mit der halben niederländischen Weltmeisterfrauenschaft angereist war, arrondiert durch Isabell Gutierrez Bermejo auf Linksaußen und Alina Grijseels im Mittelfeld und mit den Supertalenten Dana Bleckmann , Johanna Stockschläder und Tina Abdulla auf der Bank, wer dieses Jahr Deutscher Meister werden wird.

Nach 9 Minuten stand es 6:1 für die Borussinnen und es ging in der Folgezeit nur noch darum für die müden, weit unter Normalform spielenden Bietigheimer Red Ladies nicht komplett unterzugehen gegen die hoch motivierte, aggressives Pressing spielende und extrem konzentrierte Truppe von Andre Fuhr, der das Team hervorragend eingestellt hatte.

Inger Smits und Kelly Vollebregt versus Kim Naidzinavicius...Der BvB lag nach 9 Minuten mit 6:1 in Front, wenig später mit 9:2...Das Spiel wurde schon in den Anfangsminuten entschieden...

Nach neun Minuten hatte Markus Gaugisch seine erste Auszeit genommen, nach dem 5:13 versus sein Team musste er rasch die zweite nehmen, um schlimmeren Flurschaden zu vermeiden und mit einem klaren 16:10 ging der Gast in die Pause.

Kim Naidzinavicius von der SG BBM Bietigheim tankt sich halblinks durch, Merel Freriks blickt besorgt auf die Szene...

Dannick Snelder, der Transfer-Coup der SG BBM Bietigheim diese Woche, durfte überraschend nicht eingesetzt werden, weil der Corona-Test vom DHB nicht anerkannt wurde. Sie wäre eine Entlastung für die in den letzten Wochen extrem belastete Luisa Schulze am Kreis gewesen und hätte massenweise Erfahrung (Kapitänin der niederländischen Nationalfrauenschaft) einbringen können.

Dulfer, Freriks und Smits lassen Kim Naidzinavicius keine Lücke...die schwarzgelbe Wand steht...

In der zweiten Halbzeit verwaltete der BvB das Ergebnis auf hohem Niveau, Emily Sando, die norwegische Weltklasse-Torhüterin verhinderte im Bietigheimer Tor den totalen Untergang der Red Ladies, Julia "Jule" Maidhof torjägerte in bekannter Manier (9/5), sie war wieder dabei, hielt so das Ergebnis versus Borussia Dortmund in Grenzen; doch am Schluss gingen Smits, Dulfer, Freriks und Companeras mit einem hoch verdienten und klaren 28:22 von der Platte und präsentierten sich den mitgereisten Fans und Fotografen sehr sehr happy und zu Recht sehr sehr stolz an der Bande.

Kelly Dulfer und Inger Smits (10) strahlen nach dem Sieg in Ludwigsburg gegen den mitkonkurrenten um die Deutsche Meisterschaft um die Wette...

Gracias a la vida für ein ganz ganz tolles Spiel...Handball vom Allerfeinsten...Hochmoderner Tempohandball...

Gracias a la vida für ein ganz ganz tolles Spiel...Handball vom Allerfeinsten...Hochmoderner Tempohandball...

Anna Loerper von der SG versuchte den Eurosport-Leuten im Interview nach dem Match zu erklären, warum die SG an diesem Abend nicht den Hauch einer Chance hatte.

In dieser Form müsste der BvB eigentlich auch die Hauptrunde des EHF Cups schaffen.

Ein Borussia Fan in Ludwigsburg und das in Corona-Times...

FotoArchiv Merkel+Merkel hochgeladen von Wolfgang Merkel

In der Bundesliga werden sie kein Match verlieren. Am Ende werden 60:0 Punkte stehen .

Die SG BBM Bietigheim wird sich diese Saison mit einem European Cup Place zufrieden geben müssen. Der EHF Cup Platz , die Champions League 21/22 wird der BvB bestreiten.

Die Torschützinnen:

SG BBM Bietigheim: Maidhof 9/5, Lauenroth 3, Schulze 3, Jörgensen 2, Östergaard Jensen 2, Loerper 1, Smits 1, Berger 1

"Jule" Maidhof, die Torjägerin, die mit 9 Treffern die Bietigheimerinnen vor einem Debakel bewahrte...Beste Spielerin des Matches auf Bietigheimer Seite...

BvB: Grijseels 7/3, Freriks 6, Vollebregt 4, Smits 4, Gutierrez Bermejo 4/1, Dulfer 1, Bleckmann 1, Abdulla 1

(d.s. Irena &Wolfgang Merkel)

Free Press Germany