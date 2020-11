Wie sich die Zeiten ändern...The Times they are a changin...wie damals Hipster, heute Weltstar, Bob Dylan sang...

Nach dem fulminanten Sieg in der Ludwigsburger Arena gegen die SG BBM Bietigheim, den großen Konkurrenten um die Deutsche, war alles eitel Sonnenschein...Sun was shining , the weather was sweet and the BVB-Girlz were dancing with their feet... (frei nach Bob Marley)

Party...Rinka Duijndam nach dem klaren Sieg in Ludwigsburg versus die SG BBM Bietigheim, der besten Teamleistung der BVB-Girlz seit Jahren...

Aber danach zogen unerwartet dunkle, schwarze Wolken auf. Nach dem verlorenen Buxtehuder Cup Spiel wurden Kelly Dulfer und Inger Smits , die Unzertrennlichen ( demnächst ein ausführliches Feature über die beiden), von Trainer Andre Fuhr suspendiert und sind es noch.

Trainer Andre Fuhr

Die Matches in Györi wurden ohne die beiden All Stars sehr klar verloren. No chance ohne die beiden Defensiv-Säulen...24:34 und 25:38...

Die beiden sympathischen Sünderinnen...links Kelly Dulfer, über 100 Länderspiele für Holland,und neben ihr Inger Smits (21 Länderspiele für die Niederlande...)...Die Unzertrennlichen...

Am Mitwochmorgen (10.11.) dann die Hiobspost, dass sich drei ungarische Spielerinnen und der Physiotherapeut von Györi Audi mit dem Corona-Virus infiziert haben...

Daraufhin die Anordnung des Dortmunder Gesundheitsamtes, dass das ganze Team in Quarantäne müsse.

Am Freitag soll es die Tests für Dana Bleckmann, Johanna Stockschläder und Co geben und beim BvB hofft man, dass diese allesamt negativ ausfallen ( es gibt auch positiv falsche...) und dass dann am 18.11. versus Blomberg-Lippe (Lokalderby vor leerer Tribüne) und am 22.11. im EHF-Cup versus Valcea (dito vor leerer Tribüne) gespielt werden kann.

Ludwigsburger Arena während des inzwischen schon legendären Matches Bietigheim versus Borussia (22:28)

Zu hoffen bleibt auch, dass Trainer, Vorstand und die Spielerinnen sich bis zu dem Match versus Blomberg-Lippe am 18.11. an einen Tisch gesetzt haben und die Angelegenheit (Suspense Dulfer & Smits) verträglich geregelt haben; denn eine BvB-Frauenschaft ohne Dulfer&Smits ist für die Borussia nicht vorstellbar, absolut nicht wünschenswert, sind sie doch die beliebten Leader der niederländfischen Fraktion im BvB und die ist groß...

Die niederländische Nationalspielerin Kelly Vollebregt...Rechtsaußen und dito eng verbandelt mit Smits, Dulfer, Freriks...

Die drei Torhüterinnen des BvB: Mara ten Holte, Rinka Duijndam und Isabell Roch

