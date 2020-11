2250 Zuschauer fasst die Sporthalle Wellinghofen, da sein werden zero...Wir ersparen uns jeden Kommentar...

Borussia muss zeigen, dass das Unfassbare, was in Buxtehude, in der Hölle des Nordens geschah, ein Riesenausrutscher war, die Sache mit einer eindeutigen Performance, anknüpfend an das Match versus Bietigheim und der damaligen/dortigen Leistung in der Ludwigsburger MHP Arena, gegen Mainz klarstellen.

Bietigheim ist zwar drei Minuspunkte im Rückstand, aber gegen den Abstiegskandidaten Mainz 05 darf nichts anbrennen. Und in der zweiten Halbzeit muss Andre Fuhr die Mädels bringen, die auf dem Sprung sind, sein sollten, also Dana Bleckmann, die 19jährige, Johanna Stockschläder, die in dieser Saison schon ganz ganz starke Matches auf Linksaußen abgeliefert hat...

Kelly Vollebregt, der wir ein "like-a-hurricane-Match" wünschen...und viele Kontertore...

FotoArchiv Merkel+Merkel

Die Startelf dürfte lauten: Rinka Duijndam im Tor, Kelly Vollebregt rechts, Jennifer Gutierez Bermejo auf links, im Rückraum Merel Freriks, Kelly Dulfer und Inger Smits, die niederländische Wand, Spielmacherin Alina Grijseels, die in Ludwigsburg so grandios aufgespielt hatte...im Zentrum...und vor der Defense...

Der Autor legt sich fest: Ein Sieg mit plus/minus 20 Treffern Differenz...

Dieses Lachen von Kelly Dulfer & Inger Smits wollen wir nach dem Match versus Mainz 05 sehen...

