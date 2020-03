Die Spatzen hatten es bereits von den Dächern gepfiffen - jetzt ist es offiziell. Das 180. Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 am kommenden Wochenende wird ohne Zuschauer stattfinden. Auch das Spitzenspiel gegen den FC Bayern München am Samstag, 4. April, 18.30 Uhr, findet aller Voraussicht nach ohne Zuscheuer statt.

Es gibt keinen Ermessenspielraum mehr für die Kommunen in NRW", sagte Dortmunds Oberbürgermeister Ulrich Sierau auf einer kurzfristig einberaumten Pressekonferenz am Dienstagmittag. Auch wenn es den Städten und Kommunen selbst überlassen sei, sei die Ansage aus Düsseldorf, Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen zu verbieten oder ohne Zuschauer stattfinden zu lassen, deutlich und nicht misszuverstehen. Schon das so wichtige Achtelfinal-Rückspiel bei Paris St. Germain wird ohne Zuschauer stattfinden.

Kartenpreis wird zurückerstattet

"So leid es uns tut: Alle Eintrittskarten müssen storniert werden. Selbstverständlich wird der Kartenpreis aber in allen Fällen rückerstattet", teilte der BVB mit.

Konkret bedeutet das: Tickets, die im BVB-Callcenter, Onlineshop oder Direktverkauf gekauft wurden, werden auf das Kundenkonto erstattet. Wer über BVB-Vorverkaufsstellen Tickets erworben hat, bekommt dort den Kartenpreis zurück. Tickets, die beim Gast erworben wurden, werden über den FC Schalke 04 erstattet. Das BVB-Ticketing wird sich kurzfristig per Email bei allen Kartenkäufern melden.

Derby erstmals ohne Fans

Damit findet am kommenden Samstag, 14. März, zum ersten Mal in der Geschichte der Fußball-Bundesliga das Revierderby ohne Zuschauer statt. "Nach jetzigem Stand gilt diese Regelung auch für das Spitzenspiel des BVB gegen Bayern München am 4. April. Bis dahin wird die Lage aber erneut bewertet", teilte die Stadt Dortmund mit.

Am morgigen Mittwoch, findet auch das Rheinderby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln ohne Fans statt. Es wird das allererste Spiel der Bundesligahistorie, das als Geisterspiel stattfindet.