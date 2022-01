Während Konkurrent Bietigheim aufgrund des Corona-bedingten Ausfalles des Heim-Matches versus die Flames aus Auerbach-Bensheim Däumchen drehen musste, konnten die Borussinnen gegen die Handball-Luchse von Buchholz-Rosengarten Mittwochabend in der Wellinghofener Halle antreten und machten in der ersten Halbzeit alles klar.

Von einem 2:3 zog die BVB-Band über 19:9 auf 23:12 zur Pause davon, womit die Messe schon mehr als gelesen war.

Spielmacherin Alina Grijseels, die nach einem Zusammenprall in der zweiten Hälfte des Spieles in der SCHARRena gegen die SG BBM Bietigheim am Sonntag nachmittag im Gesicht (Nase/Nacken) verletzt worden war, wurde gegen den Abstiegsaspiranten aus dem hohen Norden geschont, zumal am Wochenende die Champions League auf den BVB wartet...

Alina Grijseels, hier auf einem Archivfoto von Merkel+Merkel. Wurde für die Champions League am Wochenende nach dem Zusammenprall mit Luisa Schulze in der zweiten Halbzeit des Spieles in der SCHARRena am Sonntag vs. Bietigheim geschont. Durchschnaufen nach den letzten Wochen, wo so viel Last auf ihr lag...

FotoArchiv Merkel+Merkel

FotoArchiv Merkel+Merkel hochgeladen von Wolfgang Merkel

Endete die erste Halbzeit 23:12, so ließ es das Team von Andre Fuhr, in der alle Spielerinnen ihre Einsatzzeiten bekamen, in der zweiten Halbzeit etwas langsamer angehen und baute das Ergebnis auf hohem Niveau auf letzlich 41:24 aus.

Erste Halbzeit also 23:12, zweite Halbzeit 19:12. Der Klassenunterschied zwischen dem Champions- League-Teilnehmer BVB und dem Abstiegskandiadaten aus Rosengarten war jede Sekunde greifbar.

Rosengarten ziert weiterhin das Tabellenende mit 2:20 Punkten und einer Tordifferenz von minus 63, während die Borussia den Anschluss an den Tabellenführer, die SG BBM Bietigheim, hält, und zwar mit 18:2 Punkten und einer Tordifferenz von plus 61. Die SG BBM Bietigheim weist 20:0 Points auf und eine grandiose Tordifferenz von plus 122 !!!

Text: Wolfgang Merkel

Fotos by FotoArchiv Merkel+Merkel