Die Handballdamen der Borussia taten sich am Mittwoch (13.Januar, 19:30ff.) bis weit in die zweite Halbzeit gegen die ambitionierte NSU-Truppe aus dem Kraichgau von Tanja Logvin sehr, sehr schwer. Sie hatte von Anfang an große Probleme dem Ansturm der Neckarsulmer Sport-Union souverän Paroli zu bieten. Bis auf eine 2:1-Führung in den Anfangsminuten hechelte der BVB immer wieder einer Führung der NSU-Girls hinterher und erst in der 42. Minute wendete sich das Blatt und die Borussia konnte eine Zwei-Tore-Führung realisieren. Der Fight ging aber letzten Endes bis in die Crunchtime.

Wolfgang Merkel