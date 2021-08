Am 28.August, eine Woche vor dem Saisonauftakt in der ersten Damenhandball-Bundesliga treffen der DHB-Cup-Gewinner die SG BBM Bietigheim und der Deutsche Meister Borussia Dortmund um 19 Uhr 30 in der Dortmunder Helmut-Körnig-Halle aufeinander, um zum neunten Male den Supercupsieger auszuspielen und anschließend zu küren.

Heimspil für die Borussia, weil sieDeutsche Meister wurde und deshalb Heimrecht hat.

Ein erstes großes Käftemessen zweier Teams, die erneut, wie in der Corona-Saison eins, die abgebrochen wurde, und der nachfolgenden Hardcore Corona-Saison die ersten beiden Plätze unter sich ausmachen dürften.

Dortmund fühlte sich um die Meisterschaft der Saison 19/20 betrogen, weil man bei Abbruch die Tabelle anführte und weil nicht wie bei den Männern der führende THW Kiel zum Meister gekürt wude.

Trainer Ande Fuhr und das Management der Borussinnen waren alles andere als amused.

Der BVB 09 füllte sich schlicht durch den Cacao gezogen, um die Meisterschaft betrogen.

Die Wunden sind inzwischen verheilt, die Meisterschaft 20/21 mit 60:0 Punkten eingetütet.

Die Unzertrennlichen, am 28.August im Supercup im neuen Trikot der SG BBM Bietigheim.

As times goes buy. Hier nach dem Match in der Ludwigsburger MHP Arena gegen die SG BBM Bietigheim mit dem wichtigen 28:22-Sieg.

FotoArchiv Merkel+Merkel

As times goes buy. Hier nach dem Match in der Ludwigsburger MHP Arena gegen die SG BBM Bietigheim mit dem wichtigen 28:22-Sieg. FotoArchiv Merkel+Merkel hochgeladen von Wolfgang Merkel

Die Karten sind aber nun neu gemischt, denn Bietigheim hat im Stile des FC Bayern München Kelly Dulfer und Inger Smits nach Bietigheim gelotst. Da auch Kelly Vollebregt (RA) nach Odense wechselt, fehlen Dortmund drei Meisjes internationalen Zuschnitts.

Der BVB hat zwar mit Mia Zschokke (Werkselfen) für den linken Rückraum, mit Amelie Berger für Rechtsaußen und Fatos Kücükyildiz (Rosengarten) für die Zentrale sehr interessante Spielerinnen geholt, aber Dulfer, Smits und Vollebregt werden sie nicht auf Anhieb ersetzen können.

Claa Monti Danielsson, Inger Smits und Kelly Dulfer (von links)

FDotoArchiv Merkel+Merkel

FDotoArchiv Merkel+Merkel hochgeladen von Wolfgang Merkel

Alina Grijseels wird im zentralen Mittelfeld noch mehr Verantwortung übernehmen müssen, Laura van der Heijden auf halbrechts ebenfalls stark gefordert sein und Jennifer Gutierrez Bermejo, die spanische Nationalspielerin auf Linksaußen, ebenfalls stark gefordert sein.

Alina Grijseels, zentrales Mittelfeld.

FotoArchiv Merkel+Merkel

FotoArchiv Merkel+Merkel hochgeladen von Wolfgang Merkel

Ob die Borussen-Bank (Tina Abdulla, Fatos Kücükyildiz, Dana Bleckmann, Tessa van Zijl, Madita Kohorst (TW) ) in Spitzenspielen der Liga und in der Champions League die Stammkräfte 1:1 ersetzen kann, wird man/frau in diesem Spiel versus die Red Ladies aus Bietigheim schon einmal beobachten können.

Der Exodus beim BVB betraf auch die Jungnationalspielerin und den Shooting Star Johanna Stockschläder (LA , jetzt Neckarsulm), die schwedische Kreisläuferin Clara Monti Danielsson, die beiden Torfrauen Rinka Duijndam (THC) und Isabell Roch.

Linksaußen Johanna Stockschläder, die jetzt für Neckarsulm aufläuft.

FotoArchiv Merkel+Merkel

FotoArchiv Merkel+Merkel hochgeladen von Wolfgang Merkel

Wichtig zu annotieren, dass Spielmacherin Delaila Amega erneut mit einem Kreuzbandriss lange ausfallen wird.

Kim Naidzinavicius tankt sich durch die schwarzgelbe Wand, Merel Freriks beobachet die Aktion.

FotoArchiv Merkel+Merkel

FotoArchiv Merkel+Merkel hochgeladen von Wolfgang Merkel

Die SG BBM Bietigheim dagegen kann jetzt aus dem Vollen schöpfen und Markus Gaugisch hat jetzt auch ohne Urgestein Anna Loerper (Karriereende) die Qual der Wahl, so dass es sogar sein kann, dass Kim Naidzinavicius auf die Bank muss, weil Inger Smits ihre Stelle einnehmen wird. Und auch Xenia Smits könnte öfters auf der Bank Platz nehmen, weil Kelly Dulfer auf halblinks auflaufen wird. Jenny Behrends, die vom VfL Oldenburg für Amelie Berger gekommen ist, hat mit Trine Östergard Jensen mächtige dänische Konkurrenz auf Rechtsaußen. Luisa Schulze konkurriert mit Danick Snelder am Kreis und wird sich am Anfang der Spiele dito auf der Bank wiederfinden. Ganz zu schweigen von Nele Reimer, die halblinks zu Hause ist, wo außer Dulfer, Xenia Smits auch noch Kudlac- Gloc auflaufen. Da wird es verdammt eng.

Jenny Behrend. Oldenbuger Neuzugang Bietigheims auf Rechtsaußen.

FotoArchiv Merkel+Merkel

FotoArchiv Merkel+Merkel hochgeladen von Wolfgang Merkel

Also kurz und knapp: Die SG BBM Bietigheim hat mächtig aufgerüstet, was sich auch an dem Torwarttransfer für die langfristig erkrankte Emily Sando zeigt, hat man doch fürs Tor unter anderem die fantastische brasilianische Torfrau Gabriela Goncalvez Dias Moreschi verpflichtet, die bei der WM in Kumamoto 2019 für do Brazil dabei war und bei der Tokyoter Olympiade als Backup zur Verfügung stand.

Neuzugänge Bietigheim

Neuzugänge SG BBM Bietigheim

Link Gabriela Moreschi



Die Teams dürften am Samstag, den 28.August mit folgender Aufstellung um 19:30 in Dortmunder Helmut-Körnig-Halle zum offiziellen Startschuss der Liga auflaufen:

Die Red Ladies aus Bietigheim: Moreschi (Tor) - Lauenroth (LA), Dulfer (RL), Snelder (Kreis), Inger Smits (Kreis), Maidhof (RR), Östergard Jensen (RA)

Der BVB 09: ten Holte - Gutierrez Bermejo (LA), Zschokke (RL), Freriks (Kreis), Grijseels (RM), Van der Heijden (RR), Berger (Abdulla)

DAS MATCH WIRD LIVE IM FERNSEHEN BEI EUROSPORT ÜBERTRAGEN !!

Wolfgang Merkel / Free Press Germany