"Das ist ein enttäuschendes Ergebnis. Es war zu viel Kampf und Krampf." Henk Groner, Trainer der Damenhandball Nationalmannschaft

In der Tat, so war es. Die Partie begann zunächst mit der Überraschung, dass Johanna Stockschläder, die in der ersten Partie gegen Griechenland, beim 36:10 in der zweiten Halbzeit eine tadellose Partie auf Linksaußen abgeliefert hatte und 5mal erfolgreich war, alles Feldtore, gegen die stärkeren Weißrussinnen, nicht im Kader war.

Warum wird Henk Groeners Geheimnis bleiben, wie es auch immer noch sein Geheimnis ist, warum Marle Zapf (heute Kalf) in Kumamoto 2019 bei der WM nicht dabei war und warum Julia Behnke und Kim Naidzinavicius last year aus der Nationalmannschaft zurückgetreten sind.

Mit der Abwehr sei er in beiden Spielen zufrieden gewesen und die Weißrussinnen hätte man unter 25 Toren gehalten, was auch der Plan gewesen wäre. So weit so gut, aber die katastrophale Abschluss-Schwäche in der Offensive sei so nicht zu erwarten gewesen.

Insbesondere in der ersten Halbzeit ließ frau/man reihenweise Hochkaräter aus, was auf internationalem Parkett halt nicht geht. Torfrau Vaitulevich wurde warm geworfen und hielt in der zweiten Halbzeit so einiges...Beste Spielerin neben der erfahrensten Akteurin Vasileuskaya (5 Treffer), die fünfmal unbedrängt hochsteigen und einnetzen konnte...die einfachen Tore...

Auf deutscher Seite ersetzte Kathi Filter relativ früh Dina Eckerle, die keine Hand an den Ball bekam, und rettete mit ihren Paraden in der zweiten Hälfte wenigstens das dünne 24:24-Unentschieden.

Eine solide Partie nach der glänzenden versus die Griecchinnen absolviert Amelie Berger und herausragend operierte Jule Maidhof, die 10mal traf und 6 Siebenmeter verwandelte.

Da die Spiele Anfang 22 gegen die Niederlande so definitiv nicht gewonnen werden, muss ein Auswärtserfolg in Minsk nächstes Jahr her, sonst können frau und Trainer die EM definitiv vergessen.

Da wäre dann das definitive Ende von Henk Groener, der eh schon verstärkt im Fokus steht, weil von einer Rückkehr in die Weltklasse beim deutschen Team nach wie vor nicht geredet werden kann. Das war der Sense seiner Verpflichtung...

Aber zur Weltklasse fehlt dem Team einiges...



