Dezember 2019 hatte Michael Biegler, der zahlreiche Trainerstationen im Handball einnahm, unter anderem auch die deutsche Damennationalmannschaft betreute, seinen Posten als Trainer zusammen mit Renate Wolf, die sich auch um andere Dinge kümmern wollte (Management) übernommen, und das Trainergespann & das Team waren letzte Saison recht erfolgreich.

Nach dem Abgang der drei Rode-Sisters und dem Karriereende von Anna Seidel und Pia Adams war diese Saison ein Umbruch angesagt, der jetzt mitten im Gange ist, wobei erschwerend hinzukommt, dass Fanta Keita (RR), die von Ivry sur Seine zu den Werkselfen stieß, die letzten Wochen verletzt ausfiel...

Das Bundesliga-Spiel in der Ballei versus die Neckarsulmer Sport Union am letzten Samstag in der zuschauerlosen Ballei, das im Gegensatz zm Pokalfight eine Woche zuvor, mit 26:30 klar verloren ging, war vorläufig das letzte Match, wo Michael Biegler, der an der Bande bzw. am Spielfeldrand immer alles gibt, manchmal vielleicht auch zuviel...dem Handballsport zur Verfügung stand, denn durch die Beanspruchung seiner im Aufbau befindlichen Agentur sah sich der engagierte Coach nicht mehr in der Lage die Werkselfen so zu betreuen, wie er das als Profi von sich selbst verlangt.

Good luck Michael Biegler und wir hoffen ihn doch ihn irgenbwann wieder als Coach eines Handball-Teams wieder in irgendeiner Halle der Res Publkica zu sehen...Wir vermissen ihn schon heute...

Merkel+Merkel

Free Press Germany