Die Lage bei Borussia Dortmund hat sich wieder entspannt, denn am Mittwoch wären Dulfer&Smits, die Unzertrennlichen, gegen Mainz 05 schon wieder auf der Platte zu bewundern gewesen.

Erfeuliche Entwicklung, denn, wir schrieben das bereits, eine Borussia ohne die beiden wäre nicht vorstellbar und auch den Fans nicht vermittelbar gewesen.Die ganze niederländische Fraktion wäre wohl dekonstruiert worden, die Verwerfungen groß gewesen, zu groß...Die Deutsche Meisterschaft wäre zum hoffnungslosen Traum mutiert...

Aber der Sunrise ist ja da...



Weiter geht es für Dulfer, Freriks, Vollebregt, Grijseels, Smits, Roch, Duinjdam und Co versus Blomberg Lippe am 18.11. in der Liga und am 22.11. versus Valcea im EHF Cup. Mit den beiden...ohne die in Györi nichts lief ( 24:34 und 25:38...72 Gegentreffer!!)...

