Am Samstag, den 23. November 2019 fand im DAV Kletterzentrum Siegen das Westdeutsche Finale zum Kids Cup statt, bei dem sich die jeweils sechs besten Mädchen und Jungen der Altersgruppen U10, U12 und U14 der Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Rheinland Pfalz, Hessen und Saarland in den Disziplinen Bouldern, Routenklettern und Speed messen.

Zu diesem Wettkampf konnten sich in diesem Jahr, im Rahmen von vier Kids Cup Wettbewerben des DAV Landesverbands NRW, 6 Kinder der Leistungssportgruppe des JDAV Dortmund (Jugend des Deutschen Alpenvereins) qualifizieren. Bei den sehr anspruchsvollen Kletteraufgaben konnte sich in der Altersgruppe U14 Finja durchsetzen und sich den Titel der Westdeutschen Meisterin sichern.

Mit Aaron (Platz 9) und Malte (Platz 13) erreichten die Jungen der U14 ebenfalls sehr gute Platzierungen. Starke Leistungen in der U12 zeigten Ida (Platz 14) und Lovis (Platz 16). In der Altersgruppe U10 konnte Eliane mit einem starken 8. Platz abschließen. Neben dem starken persönlichen Einsatz der Teilnehmenden haben zu diesem Erfolg nicht zuletzt das sehr engagierte Trainer*innenteam und der gute Zusammenhalt innerhalb der gesamten Leistungssportgruppe des JDAV beigetragen.