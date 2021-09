Bei der diesjährigen „Serie del Caribe“ waren insgesamt sieben Spieler der Dortmund Wanderers für ihre jeweiligen Nationalmannschaften in Berlin im Einsatz. Das Turnier wurde über zwei Tage auf der Platzanlage der Roadrunners Berlin ausgerichtet. Den Finaltag am Sonntag eröffnete Seine Exzellenz Francisco Alberto CARABALLO NUNEZ, Botschafter der Dominikanischen Republik, mit dem First-Pitch.

In einem spannenden und hochklassigen Finale über sieben Inning setzte sich die Auswahl Kubas mit dem Dortmunder Marcos Balanque 1:0 gegen Venezuela durch. Beim Vize-Meister standen mit Dave Paradela, den Brüdern Jorge und Luis Martin und Ricardo Gonzalez gleich vier Spieler der Wanderers im Kader. Die Dominikanische Republik mit Dortmunds Geison Gómez schaffte es als Titelverteidiger dieses Mal nur auf Platz drei. Das Team Nicaragua, in dem auch Akteure anderer Karibik-Staaten standen (u. a. der Argentinier Valentino Fonteviva aus Dortmunds zweiter Mannschaft) belegte Rang vier. Das mit Bundesligaspielern aus Regensburg verstärkte Team des Ausrichters blieb ohne Sieg auf dem letzten Platz.

Jorge Martin als bester Pitcher des Turniers ausgezeichnet

Aus Sicht der Dortmund Wanderers ist besonders die Leistung der Pitcher hervorzuheben. Der Coach von Venezuela setzte bei den fünf Partien ausschließlich auf das Dortmunder Trio mit Dave Paradela, Ricardo Gonzalez und Jorge Martin. Ricardo Gonzalez stand bis ins 6. Inning des Finales auf dem Mound. Als er dann von Jorge Martin abgelöst wurde, verabschiedeten ihn Publikum und Gegner mit Standing Ovation. Eine beeindruckende Respektbekundung für seine famose Leistung. Jorge Martin konnte die knappe 1:0 Finalniederlage zwar nicht verhindern. Für seine Leistung über das gesamte Turnier wurde er am Ende aber als bester Pitcher des Turniers ausgezeichnet. Auch Dave Paradela wusste als Pitcher am ersten Turniertag zu überzeugen. Sein persönliches Highlight erlebte er aber in der Offensive, als ihm gegen Team Deutschland ein Homerun gelang.