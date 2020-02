(doem) "Die Punkte, die wir bisher haben, interessieren doch niemanden. Es ist nur wichtig, gegen Schalke zu gewinnen!!" Der das gesagt hat, war Jürgen Klopp, dereinst hoch dekorierter Meistertrainer vom BVB 09 - und heute an der Seitenlinie des FC Liverpool, mit dem er letztjährig die Championsleague gewann. Borussia ist ja der neulateinische Name für Preußen. Und Dortmund allgemein stand in der Vergangenheit des Ruhrgebietes mit ihm für Industrialisierung, blühende Landschaften, Arbeit, Kohle(kumpels), Stahl und Bierbrauereien. Gastarbeiter wurden in den 1950ern ins Revier gelockt; aus der Türkei, Italien, seit neuestem aus dem arabischen Raum.

Und: Über allem thronte und thront König Fußball; mit dem Ballsportverein Borussia Dortmund 09 als eine Art Ersatzreligion. Der sagenhafte 12. Mann, die Fans, sind beim Fußball des BVB besondersstark. Die Südtribüne im Signal Iduna-Park gilt als die größte Stehkurve in Europa. Der Männerfußball der ersten Liga gilt beim BVB Dortmund als Hauptsportart - desweiteren ist er der einzige börsennotierte Sportclub in Deutschland. Der BVB ist im Männerfußball nach Bayern München einer der erfolgreichsten Sportclubs Deutschlands. Achtmal Deutscher Meister, viermal DFB-Pokalsieger!! 1966 Gewinner des Europapokals der Pokalsieger und damit erster europäischer Pokalwinner überhaupt. 1997 gewinnt der BVB die ChampionsLeague und im selben Jahr den Weltpokal. Unter jenem Trainer JÜRGEN KLOPP, welcher auch verlauten ließ: "Fußball ist nicht die schönste Nebensache der Welt - er ist die Hauptsache." ZAK!! Im Ruhrgebiet, zumal beim BVB, gilt das, was der Trainer sagt!! In der ewigen Bundesligatabelle, welche seit ihrer Gründung 1963 geführt wird, belegt der BVB den zweiten Platz (!!!); nach den Bayern als ewiger Erster. Traumzugänge beim BVB-Fußball in jüngster Zeit sind ERLING BRAUT HARLAND und EMRE CAN, quasi als Garanten der Chancenverwertung. Obwohl der BVB 1909 als Kickerclub gegründet wurde, gibt's inzwischen eine Handball- und Tischtennisabteilung - allerdings lange nicht so populär. Borussia Dortmund ist der fünftgrößte deutsche Sportverein und der siebtgrößte weltweit - von teils fanatischen Fans supportet. Allerdings - BVB gegen Rassismus hat sich stark gemacht und gilt auch sonst als tolerant und weltoffen.

Die WIEGE DES BVB, gegründet 1909 liegt am Borsigplatz in der Dortmunder Nordstadt, heute auch Wohnsitz des Ruhrgebietsautors TORK POETTSCHKE, etwa für fluffige Fußballsprüche bekannt.

FRANZ JACOBY war anno 1909 der Gründungspräsident des Ballsportvereins. Entstanden aus der Jünglingssozietät Dreifaltigkeit, in der gleichnamigen Nordstadtkirche beheimatet. Die Jungs wollten nicht mehr in die Kirche. Sie wollten pölen. Und FRANZ JACOBY stieß zugunsten des BVB 09 den Pfaffen vom Sockel. Auch im Dritten Reich war der BVB wie das ganze Ruhrgebiet ein Bollwerk gegen das NS-Regime. Jenes ehrt sie - bis heute ...