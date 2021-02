In einem hart umkämpften Match zwischen den Handballdamen der HSG Blomberg-Lippe und den Ketscher Kurpfalz Bären am Samstag in der Ketscher Neurotthalle siegten schließlich die Nelkenstädterinnen aus Blomberg-Lippe aufgrund des günstigen Momentums in der Crunchtime, nachdem Ketsch in der 54. Minute durch das einzige Feldtor von Cara Reuthal, die zuvor acht von zehn Siebenmetern !! verwandelt hatte, noch einmal in Führung gegangen war.

Drei Treffer von Ndidi Agwunedu (LA), Nele Franzens fünftes Feldtor und Malina Michalcziks einziges Tor an diesem Abend erbrachten von der 54. bis zur 57. Minute eine 24:22-Führung für die HSG Blomberg-Lippe.

Lara Eckhardt konnte für Ketsch mit ihrem fünften Treffer noch einmal auf 23:24 in der 58.Minute heranbringen, ehe dann Cara Hartstock mit ihrem einzigen Treffer für die HSG, sie war am Kreis durchgebrochen, den Sack zumachte und zum 25:23 einnetzte.

