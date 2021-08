Katharina Longo, die als Torhüterin in der BVB 09-Jugend Deutsche Meisterin mit der B-Jugend und auch der A-Jugend (2019) wurde, hat sich nach der Corona-Zwangspause der Junioren-Teams der großen Clubs (3.Ligen) entschlossen, ihren Karriere-Weg im Süden der Res publica weiter

voranzutreiben und ist, Trainer Fuhr setzt im Profi Team auf Yara ten Holte und Neuzugang Madita Kohorst (kommt von den Metzinger TUSSIES), zu den Kurpfalz Bären gewechselt, die in die Zweite Liga abgestiegen sind, die im Jenner diesen Jahres auch keinen Lizenantrag für die Erste Liga gestellt haben.

Dort konkurriert sie mit den Bundesliga-erfahrenen Torfrauen Johanna Wiethoff, Jugend-und Juniorinnen-Nationalspielerin und der ehemaligen Meenzer Dynamite-Torfrau Leonie Moormann.

Katharina Longos Ansprechpartnerinnen und Förderer Esther Herrmann (links) und Franzi Steil (rechts). Das Trainergespann löste bei den Kurpfalz Bärinnen Adrian Fuladdjusch und Christian Lange ab. New Style in Ketsch in der Neurotthalle...

Da Leonie Moormann verletzt ist, da Katharina Longo versus Handbal Venlo (erste niederländische Liga) letzten Samstag ein fulminantes zweites Drittel (3x20 Minuten) hingelegt hat, wird sie im Testspiel am Donnerstag dieser Woche gegen die Flames (Bensheim-Auerbach) und in den ersten Begegnungen der Pflichtspielrunde versus die TG Nürtingen im Cup, versus die Kutis Herrenberg (erstes Spiel, erstes Heimspiel) zusammen mit Johanna Wiethoff die Ketscher Kiste in der Neurotthalle hüten, getragen vom Vertrauen, das ihr das neue Traingespann Esther Herrmann (Videoanalystin) und Franzi Steil sowie der Torwarttrainer Dirk Schatek gegeben haben und weiterhin geben wird. Das große Dortmunder Torwarttalent scheint auf einem guten Weg zu sein, hat im Testspiel gegen Handbal Venlo die niederländischen Angreiferinnen im zweiten Drittel fast entnervt, reihenweise Paraden abgeliefert.

Katharina Longo ist, wie es so schön in der Handballersprache heißt, sehr schnell unten, außerdm verfügt sie über schnelle Reflexe, ahnt intuitiv, was in der nächsten Zehntelsekunde auf sie zukommt und von ihr an Reaktion gefordert ist.

Geschäftsführer und Manager Armin Wagner, der Katharina Longo (BVB), Ida Marie Krogh (Wuppertal) und Mireia Torres Parera (Granollers/Barcelona) in die Kurpfalz lockte, Team und Spielstil werden sich unter dem neuen Trainertrio Esther Herrmann, Franzi Steil und Dirk Schatek (Torwarttrainer) ändrn, was man/frau schon im Testspiel versus Handbal Venlo sehen konnte.

Kurz und knapp: Armin Wagner, der Manager der Kurpfalz Bärinnen hat einen sehr guten Transfer-Deal operationalisiert und außerdem von Granollers aus der ersten spanischen Liga Mireia Torres Parera (Mittelfeld-Regisseurin) als Top-Neuzugang in die Kurpfalz gelotst. Arrondierend kommt die Norwegerin Ida Marie Krogh aus Wuppertal, die am Kreis aktiv ist.

Mehr zu Katharina Longo siehe unter folgendem Link:Upcomin' Players: Katharina Longo

