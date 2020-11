Die Unzertrennlichen...

habe ich das Feature über die beiden Ausnahmespielerinnenvon Borussia Dortmund genannt, die sich seit der niederländischen Jugendnationalfrauenschaft kennen und die seitdem gemeinsam durch das Handballerinnen-Leben marschieren.

Ihre erste Station in Deutschland war zum Beispiel der VfL Oldenburg, wo beide nach den ersten Schritten im niederländischen Damenhandball im Sommer 2014 anheuerten; eine gute Adresse, um eine große Karriere zu starten, denn der VfL Oldenburg ist bekannt dafür, dass er immer wieder große Talente hervorbringt, ausbildet, die dann allerdings, eine Sache der Finanzen, nicht auf Dauer gehalten werden können und die dann , auch aus finanziellen Gründen, weiterziehen, aber auch umn bei größeren Clubs ihre Nationalfauenschaftskarriere zu starten oder zu manifestieren.

Jenny Behrend ist so eine Spielerin, deren Stern in Kumamoto bei der WM in Japan 2019 aufgehen sollte, die dann aber einshen musste und auch Trainer Henk Groener, dass für die Rechtsaußen das WM-Turnier noch etwas zu früh kam, denn in den letzten Spielen kam sie, die für Marlene Zapf auf Rechtsaußen im Kumamoto-Boot war, nicht mehr zum Zuge...

So wie Jenny Behrend 2014 beim VfL Oldenburg anheuerte, um karrieretechnisch durchzustarten, so 2019 bei Borussia Dortmund auch Inger Smits (zuvor von Oldenburg zum TT Holstebro 2017-19) und Kelly Dulfer (von Oldenburg zu Handball Kopenhagen 2017-19) und Merel Freriks (bis 2019 bei den Flames) und Kelly Vollebregt ( bis 2019 bei TuS Metzingen) und Rinka Duijndam (bis 2019 bei den Vipers/Bad Wildungen) und so weiter.

Inger Smits, um das noch einmal zu akzentuieren, wechselte Sommer 2017 in die Dänische Liga und auch Kelly Dulfer . Die beiden spielten zwar nicht mehr im selben Club, aber in derselben Liga und waren autotechnisch sehr nahe.

Zur Vorgeschichte der beiden All Stars und Weltmeisterinnen (Kumamoto Dezember 2019), zur Geschichte vor Borussia siehe die folgenden Berichte & Artikel, die über die Links zu lesen sind:

Dieser gemeinsame Weg, um den Faden wieder aufzunehmen, hat Kelly Dulfer und Inger Smits im Sommer 2019 schließlich nach Dortmund geführt, zur Borussia, die seit 2018 den BvB-Plan verfolgt, den Plan , der Borussia zur Deutschen Meisterschaft und zum EHF-Challenge-Cup-Gewinn führen soll. Nicht diese Saison, die Corona-Saison, sondern in mittelbarer Zukunft.

Nachdem jetzt diese Woche noch Laura van der Heijden von Siofok aus Umgarn verpflichtet wurde, von Siofok, dass in den letzten beiden Wochen Dinah Eckerle (zu Handball Metz), Danick Snelder (zur SG BBM Bietigheim) und eben Laura van der Heijden (zur Borussia) verloren hat.

Gemeinsam sind Kelly Dulfer und Inger Smits auch in die Suspension durch Andre Fuhr marschiert und gemeinsam auch wieder heraus, denn versus Blomberg-Lippe sollten sie wieder im Kader sein, nach gemeinsamer Quarantäne. Wir berichteten...

Zu dem Match kam es dann aber nicht, weil keine Entwarung vom DHB gegeben wurde...

Trainer Andre Fuhr, der schwer angesäuert war, als feststand, dass Borussia nach dem Corona-Lockdown nicht zum Deutschen Meister im Damenhandball für die Saison 2019/20 gekürt würde...

Gemeinsam wollen sie auch die Qualifikation für die Hauptrunde im EHF Challenge Cup schaffen, wozu ein sechster Platz, nur ein sechster Platz, her muss...

Rinka Duijndam, eine der wichtigen Wegbegleiterinnen von Inger Smits und Kelly Dulfer, ebenfalls Mitglied der neiderländischen Nationalmannschaft und ebenfalls bei Borussia Dortmund unter Vertrag.

Das nächste Match diesbezüglich wäre das gegen Oltchim Valcea gewesen, ein rumäniches Team, das das Tabellenende der Champions-League-Gruppe B ziert. Ein Match, das gewonnen werden sollte, denn dann wäre man/frau wieder in Schlagdistanz zum sechsten Platz gewesen, den das Team von Vegeta mit zur Zeit 2:6-Punkten einnimmt.Mit 4:10 Punkten, viel zu wenig bei der Qualität des Kaders...Corona hat auch diese Partie verhindert, so dass der BvB schon einige Spiele in der Liga und der Champions League nachzuholen hat.

Absolut machbar wäre das Spiel versus Oltchim Valcea gewesen, wenn das Team, jetzt mit der Inkarnation der Routine und des Erfolges, mit Laura van der Heijden, Winner Spirit auf die Platte bringt, die Platte der Wellinghofener Halle, die wieder einmal zuschauerlos bleiben sollte, ein Zustand, an den wir uns nicht gewöhnen wollen ...der uns und den Vereinen aber bis Ostern droht...

WARUM eigentlich ? Die Konzepte der Vereine haben doch funktioniert !?

Das Spiel gegen Oltchim Valcea hat sich also Corona bedingt inzwischen in Luft aufgelöst, wird nach der EM-Pause im Januar/Februar 21 nachgeholt werden, der potentielle bis wahrscheinliche Sieg, wieder mit Smits & Dulfer , hätte höchstwahrscheinlich den zweiten Sieg und 4:12 Punkte mit sich gebracht. So verweilt Vegeta auf Platz 6, dem Qualifikationsplatz, den die Borussen anstreben und an den letzten 6 Spieltagen, including die Nachholpartie versus Valcea / Romania, sich sichern wollen.

Müsste mit Laura van der Heijden jetzt absolut drin sein und mehr...

Was Inger Smits und Kelly Dulfer, um unsere beiden Protagonsiten wieder ins Spiel zu bringen, nach Dortmund zog, war neben der topografischen Nahdistanzu ihrer niederländischen Heimat, die große Anzahl holländischer Spielerinnen, die sie seit Jugendbeinen an kennen.

Kelly Vollebregt, Weggefährtin von Inger Smits, Kelly Dulfer, Merel Freriks, Rinka Duinjdam und Rechtsaußen Kelly Volebregt...

So ist beispielsweise Kelly Vollebregt 100 Meter entfernt von Kelly Dulfer aufgewachsen, Merel Freriks kennen die beiden naturalmente aus den Jugendnationalmannschaften/JuniorenTeams und seit einiger Zeit aus der niederländischen Nationalmannschaft...Kumamoto Dezember 2019...

Rinka Duijndam, die hervorragende Torfrau gehört naturalmente auch zum verschworenen Kreis, zu dem sommers auch Delaila Amega aus Metzingen gestoßen ist, die sich allerdings früh in der Saison einen der gefürchteten Kreuzbandrisse zuzog...

Dass nunmehr die niederländische Nationalmannschaft in Dortmund in mehr als Mannschaftsstärke vertreten ist (7+2), ist natürlich eine Top-Ausgangssituation für Borussias Dortmund, Dulfer&Smits und Companeras, den niederländischen Handballverband und seinen Trainer, die niederländischen Spielerinnen, die sich normaler Weise blind verstehen...No-look-Pässe in No-Look-Matches.

Automatisierte Spielzüge, die dann durch kreative Ideen veredelt werden,der regelmäßige Kempa-Trick, der schon erwähnte No-Look-Pass, eine 4:2 Deckung, die blitzschnell zur 6:0-Defense werden kann. Die Borussia kann auch mehrere Angriffe mit einer 7:0-Struktur spielen oder aggressiv und massiv verteidigen, um technische Fehler zu provozieren und das berühmt-berüchtigte Tempospiel zu generieren.

Merel Freriks, Inger Smits & Kelly Delfer im Verbund mit Kelly Vollebregt (RA), Jennifer Bermejo Gutierez (LA) und Alina Grijseels vor der Abwehr, das System, das der SG Bietigheim den Nacken brach, metaphorisch gesprochen...Und wo spielt eigentlich Laura van der Heijden...

Dahinter mit Rinka Duijndam, Isabell Roch und Yara ten Holte geballte Torfrauen-Power...

Yara ten Holte, Rinka Duijndam und Isabell Roch in der Ludwigsburger MHP Arena vor dem Match versus die SG BBM BIetiheim...4-Punkte-Spiel...

Und die Hipsters Johanna Stockschläder, Dana Bleckmann und Tina Abdulla...

Man darf gespannt sein, ob der BvB diese edle Weltmeisterinnentruppe über die Saison hinaus halten kann, denn um in der Champions League auf Dauer Fuß zu fassen und den Cup irgendwann mal zu gewinnen, braucht es Know How, spielerisches Know How...

