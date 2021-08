Fotos und Infos zu Kelly Vollebregt

Zusammen mit Merel Freriks, Kelly Dulfer und Inger Smits wurde auch die niederländische Nationalspielerin (RA) KELLY VOLLEBREGT vom BVB von der Jury aus Redaktion Handballwoche, Andre Fuhr, Tessa Bremmer und Herbert Müller zur Ranglistenbesten auf ihrer Position, Rechtsaußen, gewählt und in den Bereich internationale Klasse eingestuft.

Wie auch Inger Smits und Kelly Dulfer (beide nach Bietigheim) wird sie bzw. hat sie schon den BVB via Danmark (Handbold Odense) verlassen und wird in der am 4.9. startenden Bundesliga-Saison durch die nationale Rechtsaußen Amelie Berger (Bietigheim) ersetzt.

Handball World News zum Wechsel von Kelly Vollebregt

Auf den Plätzen zwei und drei folgen in der Rangliste und bzgl. der Einordnung "internationale Klasse" die deutsche Nationalspielerin Marlene Kalf (ehemals Zapf, siehe Fotos im Anhang, siehe Link zur Hochzeit) von den TUSSIES aus Metzingen und die dänische Nationalspielerin .Trine Östergard Jensen (Bietigheim).

Amelie Berger (Red Ladies Bietigheim >BVB 09), die Kelly Vollebregt in Dortmund ersetzen soll, folgt auf Platz 4 und zwar im Segment "nationale Klasse". Platz fünf nimmt Nathalie Hendrikse (NSU) ein, vor Jenny Behrend (VfL Oldenburg>Bietigheim), Tina Abdulla (BVB), Meret Ossenkopp (Buxtehude), Lydia Jakubisova (THC) und Svenja Huber (Leverkusen).

Fotos und Info Marlene Zapf Hochzeit