Eltern und Kindergartenkinder aufgepasst!

Habt ihr noch nichts am nächsten Sonntag (25.10.2020) vor? Und habt ihr Lust euch mit Spiel und Spaß an der frischen Luft zu bewegen? Dann meldet euch jetzt kostenlos für das Kinderbewegungsabzeichen (Kibaz) beim Rugby Football Club Dortmund an.

Aber was ist dieses Kibaz überhaupt? Das Kinderbewegungsabzeichen NRW ist ein praxisorientiertes Bewegungsangebot in Sportvereinen und Kitas, welches Kinder spielerisch und ihrem Alter entsprechend für Bewegung, Spiel und Sport begeistert. Nicht das Messen von Leistung, sondern das kindgemäße Heranführen an sportliche Bewegungsabläufe sowie Freude, Lust und das Erleben von persönlichen Erfolgen stehen dabei im Vordergrund.

Und man kann das Kinderbewegungsabzeichen hier bei uns in Dortmund machen? Bei einem Rugby-Verein? Ja Ihr habt richtig gelesen. Der Rugby Football Club Dortmund (RFC Dortmund) ist ein 2007 gegründeter Rugby-Verein, der mittlerweile 100 Mitglieder hat und den Spaß an Sport, Teamgeist und Fairness weitergeben möchte.

Und was kostet das Kinderbewegungsabzeichen? Der Kibaz-Aktionstag ist für Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren und ihre Eltern kostenlos.

Neugierig geworden? Dann kommt am 25.10.20 von 12:00 bis 14:30 Uhr zum Kibaz beim RFC Dortmund auf der Mendesportanlage im Fredenbaumpark (Westerholz 51, 44147 Dortmund) vorbei. Alle Mädchen und Jungs im Alter zwischen 3 und 6 Jahren sowie ihre Eltern sind eingeladen zu einem Tag mit viel Spaß und Sport sowie der Möglichkeit, eine neue Sportart kennenzulernen. Eine vorherige Anmeldung z.B. per Mail ist jedoch erwünscht und erforderlich.

Zudem bietet der RFC Dortmund unabhängig von der Aktion ab dem 2. November ein regelmäßiges Training für 4-6-jährige Mädchen und Jungen montags von 17:00-18:00 Uhr an.

Natürlich bleibt aber auch diese Kibaz-Aktion nicht von der aktuellen Situation unbeeinflusst. Deswegen sorgt der RFC Dortmund selbstverständlich für die Einhaltung der notwendigen Hygiene- und Abstandsregeln nach den aktuellen Bestimmungen.

Weiter Informationen und Anmeldungen unter www.rfc-dortmund.de oder kibaz@rfc-dortmund.de