Großer Schnuppertag in der Boulderwelt Dortmund am Sa 1.2.20 - den ganzen Tag 50% Rabatt auf alle Tageseintritte und von 10-18 Uhr ein buntes Programm rund um die Sportart Bouldern.

In der Boulderwelt Dortmund kann jeder bouldern! Bouldern (abgeleitet von engl. boulder = Felsblock) ist das Klettern ohne Seil und Klettergurt in einer sicheren Absprunghöhe. Bouldern kann man aber nicht nur an Felsblöcken, sondern auch indoor an künstlichen Wänden und Griffen. In der Boulderwelt gibt es Bouldern in allen Schwierigkeitsgraden und eine große Kinderwelt. Jeder findet hier eine passende Herausforderung!

Ihr habt Lust die trendige Sportart auszuprobieren? Dann schaut gemeinsam am großen Schnuppertag der Boulderwelt im Indupark Dortmund vorbei. Die Boulderwelt Crew nimmt Euch an der Hand zeigt euch die Boulderwelt und unterstützt euch bei euren ersten Schritten!

Geöffnet: 8-23 Uhr

Buntes Programm mit Einführungen ins Bouldern, Einführungen für Familien, Eltern-Kind-Parcours, Tipps & Tricks für Fortgeschrittene und vieles mehr: 10-18 Uhr

50% Rabatt auf alle Tageseintritt - den ganzen Tag

Für euer leibliches Wohl sorgt die Boulderwelt Crew wir mit knuspriger Pizza und kleinen Snacks, leckeren Kaffeespezialitäten und kühlen Getränken

Adresse: Boulderwelt Dortmund, Brennaborstraße 10, 44149 Dortmund

Mehr Infos unter: www.boulderwelt-dortmund.de