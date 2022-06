Vom 25. Mai bis zum 11. Juni 2022 waren die Luftsportfreunde 2000 Kamen /Dortmund e.V. mal wieder mit Ihren Segelflugzeugen unterwegs ins Fliegerlager Richtung "Waldecker Land" zum Flugplatz "Wolfhagen Graner-Berg".

Dort konnten in guten 14 Tagen 630 Starts und 330 Stunden zusammengeflogen werden. Marvin Kroll konnte in 14 Tagen den 1. Alleinflug auf dem Vereinsmotorsegler absolvieren, wofür er etwa 70 Starts gebraucht hat, um das Flugzeug alleine sicher zu starten, zu landen und auch in der Luft sicher zu beherrschen. Vom Fußgänger zum ersten Alleinflug, was für ein Erlebnis für Marvin, dass er sicherlich nicht mehr vergessen wird.

Auch Martin absolvierte seinen 1. Alleinflug auf dem Motorsegler und zwei weitere Piloten erwarben eine weitere Startart im Flugzeugschlepp wie z. B. Michael Faupel und Peter Konrad.

Dafür ein großes Dankeschön an die Fluglehrer Helmut und Michael Langer, sowie Dieter Wetekam und Peter Blum, die hier echt einen guten Job gemacht haben. Am aller letzten Tag spiele das ruhige Wetter mit, ideal für einen ersten Alleinflug und alle Teilnehmer waren froh, das es noch geklappt hat.

Natürlich wurden auch wieder einige Überlandflüge, teilweise mit Außenlandungen, geflogen, wobei es wetterbedingt leider nur drei gute Überlandflugtage gab.

Alles in Allem war es mal wieder ein sehr schönes und harmonisches Fluglager bei unseren Wolfhagener Fliegerkameraden, die uns, wie immer, sehr herzlich aufgenommen haben.

Zu Besuch kam noch recht unerwartet eine Wandersegelfluggruppe mit Ihren Flugzeugen aus Holland, die uns eine Nacht besuchten und am nächsten Tag weitergeflogen sind. Diese Fliegergruppe wurde noch kurzerhand von unserem "fliegenden Koch" Meinhard Lewandowski mit verpflegt. Meinhard hat wie jedes Jahr die ganze Gruppe mit bestem selbst gekochten Essen versorgt.

Auch unser ältestes aktives Mitglied Hennes Wichmann hat sich wieder vorbildlich um die Sauberkeit des Clubheims und der sanitären Anlagen gekümmert, was mit seinen immerhin 80 Jahren sicherlich nicht selbstverständlich ist.

Wir bedanken uns bei den Wolfhagener Fliegerkameraden, insbesondere beim 1. Vorsitzenden Thomas Altmann, für die erfolgreiche und vor Allem unfallfreie Durchführung des Fliegerlagers.

Nächstes Jahr kommen wir bestimmt wieder und freuen uns bereits jetzt schon auf unvergessliche schöne Flüge rund um das "Waldecker Land".

Unsere Bilder zeigen ein Gruppenfoto nach dem 1. Alleinflug von Michael Faupel, den Istha-Berg bei Abendstimmung, Marvin an seinem Motorsegler, einige Luftaufnahmen vom Inselberg im Thüringer Wald, die Edertalsperre und das Fluggelände "Wolfhagen Graner-Berg" von oben.