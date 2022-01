https://sgbbm.de/bl-frauen.html

Zum Spitzenspiel BVB versus die SG BBM Bietigheim kommt es heute um 16:30 in der SCHARRena in Stuttgart, eine Arena, die 2000 Zuschauer fasst, aber in Kretschmanns Bundesland Baden- Württemberg, mit 500 Pay Pal zahlenden Zuschauern "ausverkauft" sein wird.

Da die SG BBM Bietigheim wahrscheinlich annähernd 500 Dauerkartenbesitzer und VIPs ihr eigen nennen dürfte, war auf der Reservix-Plattform auch kein Ticket zu ergattern. Schlecht für potentielle BVB-Hardcore-Fans, die kaum Chancen hatten, das Team als Fans zu begleiten.

Rechtsaußen Tina Abdula (BVB, Nr.11), die Sommer 2022 nach Norwegen zurückkehren wird, und die am Kreuzband verletzte Dana Blekmann (BVB,Nr.66), die auf National-Team Kurs durch eine Kreuzbandverletzung (Champions League) für diese Saison aus der Bahn geworfen wurde. Sie wird heute nachmittag auf halblinks vermisst werden.

Der Zuschauerkreis reduziert sich also auf die SG BBM Bietigheim Hardcore-Gemeinde. Traurige Reality in diesen paranoid-hysterischen Corona-Tagen.

Immerhin wird das Match im Free-TV übertragen, das heißt EUROPSPORT baut seine sechs Kameras auf, wie schon im November 21 in der Ballei versus Rosengarten oder am Mittwoch (29.1.21) in Oldenburg beim Spiel des VfL versus Rosengarten.

Die Übertragung des Spieles dürfte kurz vor 16:30 Uhr beginnen, denn um 16:30 Uhr wird das Match der Damenhandball-Bundesliga-Giganten dieser Saison, dem BVB und der SG BBM Bietigheim, gestartet.

Das Supercupspiel in Dortmund vor der Saison hatte ja die SG deutlich für sich entschieden und gezeigt, dass die Neuzugänge, insbesondere das ehemalige Dortmunder Herzstück aus Kelly Dulfer und Inger Smits die SG enorm gestärkt, der voraussehbare Transfer (Dulfer&Smits versus Trainer Andre Fuhr...) den BVB geschwächt hat(te).

Besonders zu annotieren ist auch der Weltklassezugang der SG BBM Bietigheim im Gehäuse, wo die brasialianische Nationaltorfrau (WM Espana !!) und Ausnahmetorhüterin Gabriela Goncalves Dias Moreschi (kam von Fleuy Loiret Handball) regelmäßig das Tor der SG für die Gäste/Gegner "ver- bzw. zunagelt".

Auf Dortmunder Seite werden Yara ten Holte und Madita Kohorst (TOR) und die zentrale Mittelfeldakteurin Alina Grijseels die Akzente setzen müssen.

Alina Grijseels auf einem Archivfoto nach einem Match in der Neckarsulmer Ballei. Herausragende Spielerin und Regisseurin des deutschen Teams bei der WM in Espana (12/2021) und elementarer Faktor des BVB heute nachmittag im Match in der SCHARRarena in Stuttgart.

