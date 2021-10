Nach der Enttäuschung um das NationalTeam, das seine Hausaufgaben versus Belorussland/Weißrußland last Sunday nur bedingt operationalisierte, und nur dank der Effizienz von Jule Maidhof (RR/10 Goals/6 verwandelte 7m) und nur dank der vortrefflichen Katharina "Kathi" Filter im deutschen Gehäuse am Ende des Tages noch ein 24:24 ergatterte, geht es mit dem Bundesliga-Alltag weiter und da treffen um 19:30 Uhr die Sport Union Neckarsulm und die HSG Blomberg-Lippe aufeinander und es geht um die internationalen Plätze, sprich 2 Konkurrenten um die ersten fünf Plätze spielen da heute abend gegeneinander, die zur Teilnahme an Champions League und European Cup berechtigen.

Last year hat das die SUN knapp verpasst (6.), Blomberg-Lippe hat sich qualifiziert.

Die Schweizer Nationalspielerin Daphne Gautschi: Fällt mit einer Thrombose-Geschichte lange aus.

Tanja Logvin will das diese Saison definitiv ändern, hat jetzt aber mit Carmen Moser, Sophie Lütke und neuerdings Daphne Gautschi bereits drei Ausfälle von Stammkräften.

Das bedeutet bpw. dass heute abend Lucie-Marie Kretzschmar im linken Rückraum durchspielen muss, ab und an von Selina Kalmbach, eigentlich Linksaußen, gegen Belorussland im Einsatz, entlastet werden muss.

Johanna Stockschläder, die vonHenk Groener gegen Belorussland aus unerfindlichen Gründen, nach starker zweiter Halbzeit versus die Griechinnen "geschont" wurde, wird links auf Konter-Chancen lauern...

Johanna Stockschläder: Will heute abend die nächsten 2 Punkte gegen die HSG Blomberg-Lippe, die ohne den Shootin' star der letzten Saison, Nele Franz (Regie) , antreten muss, ein großer und sehr schmerzlicher Verlust. Ballei-Sporthalle, 19:30 Uhr, 3G-Regel

Borussia Dortmund wiederum, der amtierende Deutsche Meister, spielt dito um 19:30 startend gegen die Union Halle-Neustadt, und zwar in der Sporthalle Wellinghofen.

Zu Borussia Dortmund siehe EXTRA-Artikel zur Anfangsphase 21/22 des BVB bisher...

Katrin Welter, die neue Trainerin von Halle-Neustadt ist mit dem bisherigen Verlauf der Liga für ihre Truppe recht zufrieden, hat das Team doch gegen die direkten Konkurrenten Zwickau und Rosengarten gewonnen. Das Spiel in Buxtehude sei nicht so toll gewesen. Das Team müsse die guten Leistungen in permanente über 60 Minuten abrufen, das sei noch nicht immer gelungen. Außerdem müsse das Team lernen, dass die eigenen Bedürfnisse immer mal wieder zurückgestellt werden müssten und dass das Team noch mehr in den Vordergrund gestelllt werden müsse.

Schlussendlich treten im dritten Match dieses Abends der VfL Oldenburg und die Tussies aus Metzingen gegeneinander an. Für den VfL Oldenburg geht es darum, fleißig Punkte zu sammeln, um das Kapitel Abstieg oder Relgationsspiel frühzeitig zu verabschieden, für die Tussies geht es wiederum darum, den dritten Tabellenplatz im Auge zu behalten, denn da wollen Ferenc Rott (Manager) und Edina Rott (Trainerin) letzten Endes hin.

