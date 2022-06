Vereinspokal Spiele der Tennisclub Grüningsweg (TC-G) Herren

Asseln/Wickede - In der vergangenen Woche traten einige Herren des Tennisclub Grüningsweg in dem vom WTV neu geschaffenen Vereinspokal an. Es wurde in der Kategorie Herren 30 und Herren 40 gespielt. Bei diesem Wettbewerb werden gleichzeitig 2 Einzel und 1 Doppel gespielt, weshalb die Mannschaft aus vier Spielern besteht.Die Herren 30 spielte am Dienstag, 21.06.22, auf heimischer Anlage gegen die Herren des TC Rot-Weiß Schwerte. Lediglich Sven Uffelmann konnte sich in seinem Einzel behaupten. Er gewann sein Spiel im Match Tie-Break mit 10:7 nachdem er den ersten Satz mit 2:6 verlor und den zweiten Satz mit 6:3 gewann. Das andere Einzel ging mit 0:6, 0:6 verloren. Das Doppel entschied sich nach einem 6:4 und 3:6 ebenfalls im Match Tie-Break mit 4:10. Der Endstand betrug somit 1:2.Das gleiche Ergebnis erreichte auch die Herren 40, die beim TV Wickede 1890 am Donnerstag dem 23.06.22, antraten. Hierbei gewannen Gisbert Elit und Heinz Reinecke ihr Doppel mit 4:6, 6:2 und 8:10. Die Einzel gingen jedoch mit 6:0, 6:4 und 6:2, 6:1 verloren. Somit ein Endstand von 2:1.Auch im nächsten Jahr wird der TC-G wieder Mannschaften für diesen Vereinspokal stellen. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.tc-g.de