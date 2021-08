Zum Auftakt der Champions League trifft der frisch gebackene Meister BVB am 11./12.9.2021 auf das ungarische Team von Ferencvaros TC Budapest mit den deutschen Nationalspielerinnen Alicia Stolle, Julia Behnke und Emily Bölk. Ein Festtag für den deutschen und den Dortmunder Damenhandball.

Hoffen wir auf 1000 Zuschauer bei 50 Prozent Auslastung...

Hoffen wir auch, dass es Trainer Andre Fuhr recht schnell gelingt, die neuen Kräfte, die den Exodus von 8 Meisterspielerinnen der Borussia ausgleichen sollen, zu integrieren und ein schlagkräftiges, homogenes Team zu kreieren. Viel Zeit bleibt nicht.

Am zweite Spieltag (18./19.09.) geht es nach Podgorica (Mazedonien) ...

Der dritte Spieltag hat es mit dem Heimspiel versus Brest Bretagne gewaltig in sich, das Top Team Frankreichs, neben Metz Handball. Starke CL-Saison 20/21...

Am vierten Spieltag (16./17.10.) geht es nach Bukarest (Rumänien) gegen >> CSM Bucuresti, mit dem Welttrainer und Handballflüsterer Adrian Vassile, der mit seinem internationalen Weltklasse-Team englisch kommuniziert. Will diese Saison endlich den Pokal nach Bukarest holen. Grandiose Atmosphäre in der Bukarester Halle, wenn sie gefüllt sein darf...

Am 23./24.10. hebt der Dortmunder Flieger nach Rostov am Don (Russland) ab, das nächste Super -Team, die nächste große Hürde, die auf die Borussia wartet. Zahlreiche russische NationalTeam-Spielerinnen plus plus...

Am 6. Spieltag (30./31.10.) und am 7. Spieltag (13./14.11.) stehen für die Borussia zwei Heimspiele an, und zwar zuerst versus Podravka Vegeta (Croatia) und dann gegen Team Esbjerg (Dänemark).

Dann kann Andre Fuhr sein erstes Fazit ziehen. Durch die letzte Champions League Saison 20/21 der Borussia sind beim Trainer ja reichlich Erfahrungen gegeben, so dass er das Team entsprechend unterweisen kann und auch weiß, was an Motivation, Video-Analyse, Kommunikation & Entlastung beim 3-4-Spieltage-Rhythmus (Bundesliga/CL/DHB Cup) notwendig ist, um entsprechend erfolgreich zu sein und effizient regenerieren zu können. Die konditionelle Basis, die Spielzüge, all das muss in diesen August-Wochen erarbeitet werden. Ab September folgt Match auf Match...

Wolfgang Merkel/ Free Press Germany + FotoArchiv Merkel+Merkel