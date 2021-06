Am kommenden Samstag gastieren die Flamingos aus Berlin in der Dortmunder Nordstadt. Für die Dortmund Wanderers heißt es dann ab 13:00 Uhr „Play Ball“ im heimischen Hoeschpark. Die Zielsetzung dabei ist klar: Der erste Saisonerfolg soll eingefahren werden.

Nach den verlorenen Partien gegen die beiden Top-Teams aus Solingen und Bonn kommt mit den Flamingos eine Mannschaft auf Augenhöhe nach Dortmund. Coach Roy Wesche fordert von seinen Jungs mindestens einen Sieg in den beiden Spielen des Doubleheaders. „Wir hatten eine sehr gute Vorbereitung und müssen uns jetzt einfach dafür auch belohnen“, gibt Wesche die Marschroute für den Samstag vor.

200 Zuschauer können die Begegnung live im Stadion verfolgen

Für die Berliner ist es das erste Bundesliga-Spiel des Jahres. Sie durften erst sehr spät den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen. Es ist also schwer einzuschätzen, wie weit das Team um Coach Zach Johnson schon ist. Sein Gegenüber Roy Wesche schaut ohnehin nur auf die Fähigkeiten seines Teams. „Unsere Defensive steht sehr sicher und wird in jedem Spiel besser,“ ist er überzeugt. „Am Schlag ist noch etwas Luft nach oben. Daran haben wir in dieser Woche gearbeitet.“