Die Zuschauersituation gestaltet sich im Moment höchst unerfreulich, denn Zuschauer sind jetzt im "Lockdown light" gar keine mehr zugelassen, während es zuvor zwischen 150 (Ketsch) und 500 (SG BBM Bietigheim in der Ludwigsburger MHP Arena) waren, die einigermaßen für Stimmung sorgen konnten und so den Spielen den Charakter von besseren Trainingsspielen nahmen.

An diesem Wochenende laufen die letzten Matches vor der großen Europameisterschaftspause, einer Europameisterschaft, die in Dänemark stattfinden soll, nur in Dänemark, denn Norwegen hat sich aus dem Veranstalterkonzert endgültig verabschiedet, was für den DHB bedeutet, dass er ziemlich umplanen muss, denn die Vorbereitung, das Vorbereitungsturnier, das alles war auf Norwegen fokussiert, wo das deutsche Team gespielt hätte.

Daraus wird jetzt nichts, Dänemark ist angesagt für Xenia Smits, Kim Naidzinavicius, Antje Lauenroth und Companeras...

Ob die EM letzten Endes stattfinden wird, wird man/frau vielleicht endgültig erst eine Woche vorher erfahren.

Zu wünschen wäre es den Mädels.

In der Liga ginge es dann normaler Weise am 27.Dezember 20 weiter unter anderem mit dem Krachern Thüringer HC versus Borussia Dortmund und Blomberg Lippe versus NSU.

Dass die NSU inzwischen so hoch gehandelt wird, hängt mit dem Verlauf der bisherigen Vorrunde ab und da haben sich die NSU-Girls einen formidablen dritten Platz erspielt...15:5 Punkte stehen nach 10 Spielen auf dem Konto, Tanja Logvin, die neue Trainerin, die aus Halle kam, Carmen Moser aus Ketsch, Anouk Nieuwenweg aus Erfurt, Isabel Gois aus Halle und Joanna "JoJo" Rode von Bayer 04 Leverkusen waren die Verstärkungen, die das Team brauchte und Tanja Logvin zeigte mehr als einmal, warum die NSU sie unbedingt als Trainerin haben wollte...

Gab es da einmal einen Trainer Pascal Morgant ?

Die NSU hat jetzt eine Sonderaktion laufen, wonach Zuschauer aus Pappe auf der Tribüne aufgestellt werden, die das Konterfei eines Spenders bekommen sollen. Eine recht erfolgreiche Aktion bisher, aber naturalmente kein Ersatz für den lebigen Zuschauer, von denen wir in der neuen Saison 2021/22 wieder reichlich in der Ballei, in der Neurotthalle in Ketsch, in Wellinghofen, in der Hölle des Nordens, in der MHP Arena, in der Öschhalle, in der Weststadthalle Bensheim, in der Erdgas Sportarena, in der EWS-Arena Göppingen usw. begrüßen wollen...Bei allem Bemühen, die Stimmung in einer vollen Ballei wird doch arg vermisst, eine Stimmung, die gerade in der Rückrunde gebraucht würde.

Ähnlich geht es naturalmente auch Borussia Dortmund. Die Mädels haben zum Teil, trotz der Corona-Conditiones, ausgezeichneten Handball gespielt, in der MHP Arena gegen die SG BBBM Bietigheim im Top-Spitzen-Spiel fantastischen, hochmodernen Handball , der SG nicht den Hauch einer Chance gelassen...vor letztmals 500 Zuschauern in der 4000 Zuschauer-Arena...

In Wellinghofen dürfte auch nach Weihnachten wohl noch ohne Zuschauer gespielt werden, denn die politischen Äußerungen zielen bzgl. Normalisierung rhetorisch auf das zweite Quartal nach Massenimpfungen hin, was erst dann eine Lockerung, sprich Zuschauer mit sich brächte.

Schwer zu schlucken, eigentlich gar nicht...

Finanziell ist da für viele ein sehr schweres Brett zu bohren und die TusSies aus Metzingen bpw. die vor der Runde von 1,2 Millionen Etat auf 900 000 verknappen mussten, werden in der neuen Runde Probleme haben, diesen Etat noch einmal zu stemmen, denn zuschauermäßig dürfte bis Ostern 21 das Ganze gegessen sein.

Sollten nach Ostern wieder Zuschauer zugelassen werden, dann werden die 2-3 Heimspiele, die noch anstehen, den Kohl nicht mehr fett machen.

Angesagt ist weitere Sponsorensuche, im Damenhandball kein einfaches Unterfangen, die Treue der Fans und Spenden, Spenden, Spenden. Des Weiteren Vertragsverhandlungen, denn die finanziell guten Zeiten sind erst einmal vorbei...Dass Sponsoring gegeben ist, haben übrigens die Verpflichtungen von Danick Snelder von Siofok durch die SG BBM Bietigheim und Laura van der Heijden durch Borussia Dortmund gezeigt, wobei bei van der Heijden, der Verein, das heißt die Fußballabteilung der Sponsor sein dürfte.

Merkel+Merkel

Free Press Germany