Roulette ist eines der am einfachsten zu spielenden und zu verstehenden Casinospiele. Wie gewöhnlich gilt: Je einfacher ein Glücksspiel zu verstehen ist, desto größer ist der Hausvorteil, und Roulette ist da keine Ausnahme. Wenn Sie auf der Suche nach einem leicht verständlichen und langsamen Tischspiel sind, könnten Sie das seriöse Online Roulette als interessant finden.

Die TOP 10 besten Roulette Casinos 2022

Roulette ist eines der am einfachsten zu spielenden und zu verstehenden Casinospiele. Wie gewöhnlich gilt: Je einfacher ein Glücksspiel zu verstehen ist, desto größer ist der Hausvorteil, und Roulette ist da keine Ausnahme. Wenn Sie auf der Suche nach einem leicht verständlichen und langsamen Tischspiel sind, könnten Sie das seriöse Online Roulette als interessant finden.

1. TonyBet - Nach vielen Online Casino Tests ist unsere Redaktion dennoch zu dem Urteil gekommen, dass das TonyBet Casino sich als bestes Online Casino Österreich im November 2021 durchsetzt. Das relevanteste Entscheidungskriterium für uns war das umfangreiche Wett- und das abwechslungsreiche Spielangebot. Hinzu profitieren neue Spiele von 100% Bonus bis zu 250 €. Also, unser Casino Testsieger (November/2021) ist das TonyBet Casino!

2. 22Bet - Aktuell für heute handelt es sich um einen der größten Namen der Branche. Der Anbieter ist in Österreich als bestes Casino 1 € Einzahlung bekannt. Neukunden werden bei 22Bet Casino mit dem lukrativen 100 % Bonus bis zu 300 € begrüßt, während Bestandskunden von abwechslungsreichen Promos profitieren.

3. GoldenStar - Die dritte beste Casino Webseite stellt Ihnen aufregende Casino-Abenteuer in einem einzigartigen Ambiente mit exklusiven Boni und Aktionen zur Verfügung. Das Golden Star Casino wurde seit kurzem in der Kategorie "Bestes Casino mit Freispielen" ausgezeichnet. Der Grund dafür ist der Willkommensbonus, der fette 100 Freispiele vergibt.

4. Bitstarz - Dieser Top Anbieter ist Anfang dieses Monats ein unbezweifelbarer Testsieger in der Kategorie "Bestes Bitcoin Casino für Österreicher". Das Bitstarz Casino begrüßt seine Gäste mit einem "süßen" Willkommenspaket von bis zu 500 €. Möchten Sie mit Bitcoin im Online Casino spielen, kann der Bitstarz Anbieter mit gutem Gewissen empfohlen werden.

5. LeoVegas - Der LeoVegas Anbieter steht oben in unserer Rangliste anhand von einem überzeugenden Fakt - dabei ist es eine der besten intuitiv bedienbaren Casino Apps zu finden. Mit einem bestens optimierten Spielangebot für Mobilgeräte ist das LeoVegas Casino definitiv bestes Mobile Casino für alle Smartphones und Tablets.

6. Spinia - Wer sich für ein bestes Echtgeld Casino entscheidet, kann natürlich echte Spielbanken-Stimmung beim Spinia Casino genießen. Der wesentlichste Vorteil des Anbieters sind gebührenfreie Ein- und Auszahlungen. Auch ist hier ein hoher Spinia Casino Startbonus von bis zu € 250 zu nennen. Obendrauf können Sie 50 Free Spins absahnen.

7. Wunderino - Es ist offenbar, dass Merkur Spiele ein echtes Casino-Ambiente schaffen, deshalb freuen sich Spieler aus Österreich immer wieder dafür, bestes Merkur Casino zu besuchen. Unser Online Casino Vergleich hat gezeigt, dass man die besten Merkur Erfahrungen bestimmt im Wunderino Casino sammeln kann. Lassen Sie nicht außer Acht den neuen Wunderino Bonus von bis zu € 740! Dieser kann Ihrem Glück gut nachhelfen.

8. 21.com - Ihre Suche nach den besten Online Casino Spielen mit Echtgeld endet genau hier! 21.com Casino ist die beste Casinoseite, die mehr als 500 Spielautomaten von Top-Entwicklern präsentiert. Der Book of Dead Slot, der wohl bester Spielautomat ist, kann gerade beim 21.com Casino online ausprobiert werden. Für die Ersteinzahlung gibt’s einen attraktiven 100 % Bonus bis zu 100 €, mit dem Sie Ihre eigene Spielstrategie auf ein werthaltiges Fundament stellen können.

9. Woo Casino - Unsere Online Casino Testsieger garantieren eine vielfältige Auswahl an Casino-Spielen. Aber wir möchten das Woo Casino besonders hervorheben. Der Anbieter zeichnet sich in erster Linie durch eindrucksvolle Live Dealer Spiele (300 Live-Tische) aus. Deshalb fungiert das Woo Casino als bestes Live Casino Österreich im November.

10. Webby Slot - Speziell für Spieler, die im Online Casino um Echtgeld zocken, sollte der Webby Slot Casino-Anbieter interessant sein. Warum? Das Webby Slot Casino ist in dieser Topliste als bestes Kreditkarten Casino vorgestellt. Unseren Erfahrungen nach sind die Zahlungen mit Kreditkarten gebührenfrei, was unbedingt erfreulich ist.

Der Unterschied zwischen Roulette und übrigen Tischspielen besteht darin, dass auf den Roulette-Chips kein Wert aufgedruckt ist. Behalten Sie das Roulette Spiel im Überblick. In diesem Artikel erzählen wir Ihnen mehr über Roulette.

Beste Online Roulette Casinos für echte Spieler

Früher mussten Sie persönlich in ein Casino mit Roulette fahren, um ein Roulettespiel zu genießen. Heutzutage besuchen Sie das beste Online Roulette Casino bequem von zu Hause aus. Roulette ist bei den Spielern äußerst beliebt.

Sie sind hier genau richtig, wenn Sie um Echtgeld spielen möchten. Wir haben die ganze harte Arbeit für Sie erledigt. Im Folgenden haben wir beste Roulette Online Casinos zusammengestellt. Erfahren Sie im Weiteren mehr über Roulette Casinos.

Roulette Varianten für Anfänger oder Profi

Dies ist ein Spiel, das von Anfängern und professionellen Spielern nach Roulette Regeln gespielt werden kann. Menschen haben beim Roulettespiel viel Geld gewonnen und verloren. Im Folgenden finden Sie Informationen zu den verschiedenen Varianten von Online Casino Roulette.

Die Idee, dass das Spiel seinen Ursprung in den 1800er-Jahren in Frankreich hat, ist wahrscheinlich. Das Glücksspiel verbreitete sich schließlich auch in anderen Teilen der Welt, und rasant entwickelten sich verschiedene Variationen.

Europäisches Roulette: Diese Rouletteversion wird auf einem Rad mit 37 Zahlen und nur einer Null gespielt wird. Die Gewinne sind dieselben wie beim amerikanischen Roulette. Mit einer Null ist der Hausvorteil jedoch auf 1/37 oder 2,70 % für alle Einsätze reduziert. Diese Rouletteversion ist außerhalb der Vereinigten Staaten der Standard.

Diese Rouletteversion wird auf einem Rad mit 37 Zahlen und nur einer Null gespielt wird. Die Gewinne sind dieselben wie beim amerikanischen Roulette. Mit einer Null ist der Hausvorteil jedoch auf 1/37 oder 2,70 % für alle Einsätze reduziert. Diese Rouletteversion ist außerhalb der Vereinigten Staaten der Standard. Französisches Roulette: Französisches Roulette wird auf einem einzigen Kessel gespielt und verfügt über eine vorteilhafte "en prison"- oder "half-back"-Regel. Wenn der Spieler einen geraden Einsatz (rot, schwarz, ungerade, gerade, 1-18, 19-36) tätigt und die Kugel bei Null landet, erhält er die Hälfte des Einsatzes zurück.

Französisches Roulette wird auf einem einzigen Kessel gespielt und verfügt über eine vorteilhafte "en prison"- oder "half-back"-Regel. Wenn der Spieler einen geraden Einsatz (rot, schwarz, ungerade, gerade, 1-18, 19-36) tätigt und die Kugel bei Null landet, erhält er die Hälfte des Einsatzes zurück. Amerikanisches Roulette: Ein amerikanisches Rouletterad besteht aus 38 nummerierten Feldern: die Zahlen 1 bis 36, eine Null und eine Doppelnull. Das Wettlayout besteht aus jeder einzelnen Zahl sowie aus einer Vielzahl von "Außenwetten" auf Zahlenkombinationen. Der Dealer dreht das Rad und es gibt eine Kugel, die in einem der nummerierten Schlitze landet.

Ein amerikanisches Rouletterad besteht aus 38 nummerierten Feldern: die Zahlen 1 bis 36, eine Null und eine Doppelnull. Das Wettlayout besteht aus jeder einzelnen Zahl sowie aus einer Vielzahl von "Außenwetten" auf Zahlenkombinationen. Der Dealer dreht das Rad und es gibt eine Kugel, die in einem der nummerierten Schlitze landet. Live Roulette: Live Roulette ist ein Roulette, das von einem echten Croupier geleitet wird und bei dem dieselben Spielgeräte (d. h. Roulettekessel und Kugel) verwendet werden wie in traditionellen landgestützten Casinos. Das Spiel wird live auf Ihren PC gestreamt, sodass Sie das Spiel in Echtzeit spielen können.

Die besten Roulette Casinos ohne Einzahlung

Mr Green Casino bedient hauptsächlich den nordischen Wettmarkt. Mr. Green ist seit 2008 schnell gewachsen und bedient nun den Großteil Europas und andere Teile der Welt mit seinen lizenzierten Casino-Spielen.

Leo Vegas betrat die Online-Wett-Arena im Jahr 2012 und hat sich in nur wenigen Jahren als eines der führenden Online-Casinos der Welt etabliert. Die Seite wird von seinen Spielern geschätzt, die die Spielothek, die frühzeitigen Bonusauszahlungen und die riesigen Jackpots des Online Casinos mit Roulette lieben.

Für Roulette-Fans bietet das 22Bet Casino eine Liste der Roulette-Optionen (über 100), auf die Sie in Echtzeit setzen können.

Exklusiver Roulette Bonus

Seriöse Roulette Casino Anbieter sind darauf bedacht Boni zu vergeben. Und das ist nicht umsonst, denn Menschen, die gerne Roulette um Echtgeld spielen, halten immer nach einem guten Roulette Casino Bonus Ausschau.

Grundsätzlich geben Online-Casinos aus zwei Gründen Boni aus, und zwar nicht, weil sie einfach nur nett sind, sondern weil sie möchten, dass neue Leute das Casino und die Roulette Casino Spiele austesten, ja sogar zu Stammkunden werden (Willkommensbonus). Der andere Grund ist, dass sie wollen, dass ihre Kunden so lange wie möglich bei ihrem Casino bleiben (CRM-Boni).

Beste Roulette Bonus Angebote

Sie können von den Wettbewerben zwischen den Casinos profitieren und nach den besten Boni suchen. Der beste Roulette-Bonus ist nicht definitionsgemäß der Bonus mit dem höchsten Betrag. Es ist wichtig, dass Sie die mit dem Bonus verbundenen Bedingungen verstehen. Es ist in vielen Fällen möglich die Gewinne abzuheben.

Roulette kostenlos oder um Echtgeld spielen

Bevor Sie sich für ein bestimmtes Roulette entscheiden, möchten Sie sich vermutlich alle erhältlichen Ausführungen kennenlernen und eigene Roulette Casino Erfahrungen machen. Am sichersten ist es, wenn Sie Roulette kostenlos spielen. Wenn Sie Roulette kostenlos ohne Anmeldung spielen, können Sie einiges austesten und das Verlustrisiko reduzieren.

Einige Spieler mögen das kostenlose Spiel nicht ganz so gerne, da es den Reiz mindert. Wenn Sie sich lieber in die Echtgeldversion des Spiels stürzen möchten, sollten Sie Demos ausprobieren.

Roulette Casinos im Test

Alle hier empfohlenen Online Casino Roulettespiele wurden strengen Tests unterzogen, was bedeutet, dass wir sicher sind, dass diese Seiten das beste Online-Roulette für echtes Geld anbieten, das im Jahr 2022 verfügbar ist. Im Folgenden haben wir das Testprogramm beschrieben, mit dem wir die Qualität der Spiele überprüfen.

Lizenzierung : Alle Top Roulette Casinos unterliegen regelmäßigen Kontrollen durch anerkannte Einrichtungen der Branche wie eCogra.

: Alle Top Roulette Casinos unterliegen regelmäßigen Kontrollen durch anerkannte Einrichtungen der Branche wie eCogra. Regelmäßige Audits : Die Casinobestimmungen legen fest, nach welchem Zeitplan und auf welche Weise die Prüfungen durchgeführt werden.

: Die Casinobestimmungen legen fest, nach welchem Zeitplan und auf welche Weise die Prüfungen durchgeführt werden. Technische Sicherheit : Casinos werden auf Datenschutz und Sicherheit ihrer IT-Systeme geprüft.

: Casinos werden auf Datenschutz und Sicherheit ihrer IT-Systeme geprüft. Fairness der Spiele: Zufallszahlengenerator-Software (RNG) verhindert, dass es Muster oder Vorhersehbarkeit in den Spielen gibt.

Roulette Casino Software Anbieter

Ähnlich wie bei anderen Online-Casinospielen besteht das Angebot an Live-Casinospielen oft aus bestimmten Roulette-Softwareanbietern. Diese Casino-Software-Anbieter können eine Vielzahl von Spielen anbieten, wie NetEnt oder PlayTech, die auch Videoslots anbieten. Diese Roulette-Software-Anbieter werden von den Online-Casinos ausgewählt, um ihren Spielern ein Online-Casino-Erlebnis zu bieten, welches einem landbasierten Casino-Erlebnis nahekommt.

Durch den Einsatz von Live-Feed und Croupiers gelingt es ihnen, den Spieler durch menschliche Interaktion näher an den Tisch zu bringen. Auch wenn Evolution Gaming derzeit die bekannteste Live-Casino-Software ist, gefolgt von Net Entertainment, haben alle Live-Casino-Software-Anbieter etwas Besonderes zu bieten. Die Anbieter von Live-Casino-Software haben alle etwas, das sie einzigartig macht.

Roulette Strategie - Erklärung der Gewinnwahrscheinlichkeit



Die Berechnung der Gewinnchancen beim Online-Roulette ist Teil der Strategie für ein profitables Spiel. Die Gewinnwahrscheinlichkeit für die Wetten ist anders als die Auszahlung. Der Mindestgewinn für die Wette ist 1:1 und der Höchstgewinn ist 35:1. Große und schnelle Gewinne locken, aber man muss sich darüber im Klaren sein, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Einsatz auf eine bestimmte Zahl gewinnt, sehr gering ist.

Damit das Spiel Spaß macht und rentabel ist, müssen Sie eine Wettstrategie anwenden und Ihre Bankroll verwalten. Um die Risiken abschätzen zu können, ist es wichtig, die Gewinnwahrscheinlichkeit zu kennen. Die Gewinnchancen hängen auch von der Art des Roulette ab.

VIP-Programme und Sonderaktionen im Roulette Casino

Ein Online-Casino-VIP-Programm ist eine Option, die Casinoseiten ihren treuen Mitgliedern anbieten. Sie bieten Vorteile und Belohnungen für das Spielen und Wetten auf Spiele. Solche Programme werden angeboten, um den Spielern einen Anreiz zu geben, weiterhin auf dieser Website zu spielen und ihnen einen Grund zu geben, sie oft zu besuchen!

Mit einem VIP-Programm haben Spieler die Möglichkeit, Punkte zu sammeln, während sie Echtgeld-Casinospiele spielen, und dann Belohnungen wie Bonusgeld, Preise und andere tolle Vergünstigungen zu erhalten.

Einige Vorteile einer VIP-Mitgliedschaft in einem Online Casino:

Punkte sammeln beim Spielen Ihrer Lieblings-Online-Casinospiele

Zugang zu exklusiven Belohnungen, Boni und Vergünstigungen

Verdienen Sie Cashback-Anreize auf jeder Stufe

Sicherheit und Fairness in Casinos mit Roulette

In der Zeit, bevor Live-Casinos reguliert wurden, mussten sich die Spieler oft Sorgen um die Fairness der Spiele und die Sicherheit des Casinos selbst machen. Jetzt, wo Live-Casinos streng kontrolliert und von staatlichen Stellen überwacht werden, haben die Spieler wenig Grund zur Sorge und können sich auf die Auswahl des Casinos konzentrieren, das ihren Bedürfnissen und Vorlieben am besten entspricht.

Die Internet-Casino-Branche macht eine ähnliche Entwicklung durch. Angesichts des anonymen Charakters des Internets und des Risikos, das mit Online-Finanztransaktionen verbunden ist, sind die Spieler zu Recht äußerst besorgt über die Sicherheit in Online-Casinos.

Online Roulette VS Roulette in den herkömmlichen Spielbanken

Online-Roulette zu spielen ist sehr einfach. Wenn Live-Glücksspiele an einem bestimmten Ort schwierig oder sogar unmöglich sind, ist das Spielen in Roulette-Räumen im Internet ganz einfach. Große herkömmliche Casinos bieten Roulettespielern eine Reihe von netten Vergünstigungen wie kostenlose Getränke, Mahlzeiten oder sogar Hotelzimmer an.

Online-Roulette ist im Vergleich dazu eher eine einsame Angelegenheit; es spielt nur der Spieler gegen den Computer. Eine Möglichkeit, dies zu ändern, ist die Einführung von Live-Dealer-Roulettespielen, bei denen die Spieler über eine Webcam live mit einem echten Dealer chatten können, der in einem echten Roulette Online Casino sitzt.

Roulette Tische und Tischlimits

In zahlreichen Casinos, ob physisch oder im Internet, gibt es eine Roulette Tabelle, die Mindest- und Höchsteinsätze für das Zocken am Roulettetisch aufweist. Informieren Sie sich genau über die Funktionsweise von Einsatzlimits, damit Sie diese effektiv in Ihre Roulettestrategie einbeziehen können. Einige Casinos legen unterschiedliche Limits für Innen- und Außenwetten fest.

Andere legen ein Mindest- oder Höchstlimit für jeden Spieler am Tisch fest, was für die Spieler etwas unkomplizierter ist. Die Limits sollten deutlich in der Nähe des Tisches angeschlagen sein oder in den automatisierten oder Live-Versionen des Online-Roulettes klar kommuniziert werden.

Fazit: Welche sind die besten Roulette Casinos?

Mr Green hat im Laufe seiner Geschichte eine beeindruckende Anzahl an prestigeträchtigen Branchenauszeichnungen erhalten. Am bemerkenswertesten ist vielleicht der Titel des Online-Casino-Betreibers des Jahres 2013, 2014 und 2015 bei den IGA-Awards sowie der Titel des Mobilbetreibers des Jahres und des Glücksspielbetreibers des Jahres bei den IGAs 2016 genauer gesagt 2017.

Nachdem LeoVegas seit Jahren in der Branche für Furore sorgt, ist es eines der besten Roulette-Casinos, bei dem man ein Konto eröffnen sollte, vor allem, wenn man verschiedene Varianten des Spiels ausprobieren möchte.

Auf 22Bet Casino können Sie über Ihren Desktop oder Ihr mobiles Gerät zugreifen und sich in nur wenigen Minuten anmelden. Es geht schnell und einfach, und Sie können eine Einzahlung vornehmen und mit dem Spielen von Roulette beginnen, sobald Ihr Konto eingerichtet ist.

FAQ:

Ist es sicher Roulette im Online Casino online spielen?

Es gibt ein paar Online-Casinos, denen man wahrscheinlich nicht trauen sollte, aber bei den meisten können Sie sicher Roulette online spielen.

Kannst du Roulette online gratis spielen?

Ja. Viele Online-Casinos erlauben Ihnen, ihre Spiele gratis zu spielen. Die meisten Casinos verlangen, dass Sie zuerst ein Konto erstellen.

Wie spielt man, um Online Roulette zu gewinnen?

Studieren Sie die Roulette Strategie, sorgen Sie dafür, dass Sie gewinnen und halten Sie sich an die besten Anbieter.

Welche Farbe fällt beim Roulette wiederholt?

In der Geschichte von Roulette gab es keine Ausnahmen, bei denen die gleiche Farbe mehr als 20 Mal hintereinander auftauchte.

Gibt es eine gewinnbringende Roulette Strategie?

Nein, die Glücksspieler können nicht erlernen, wie sie bei jeder Runde abräumen. Beim Glücksspielen hat das Haus immer einen Vorteil.

Kann man Roulette mobil spielen?

Das Roulettespielen auf einem mobilen Gerät ist möglich, sicher und bequem, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass Sie in etablierten Online-Casinos spielen.