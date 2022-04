Der Familienkreis der alt-katholischen Gemeinde St. Martin in Dortmund traf sich heute, um Palmstecken für den Palmsonntag zu basteln. Aus Bochum-Langendreer, Dortmund und Unna kamen die Familien nach längerer pandemiebedingter Auszeit zusammen. Nach einem gemeinsamen Mittagessen begann frisch gestärkt die Bastelstunde: zur Vorbereitung waren bereits Eier ausgeblasen, Stöcke gesammelt und Grün geschnitten worden. Der passende Draht wurde mit der schönen Idee der Palmstecken aus dem fernen Singen in Baden-Württemberg nach Dortmund gesendet. In Süddeutschland ist der Brauch der verzierten Brunnen oder eben Stöcke zu Ostern deutlich bekannter als in unseren Breiten.

Während die einen Drähte schnitten und bogen oder die Stöcke anbohrten, schmückten die anderen schon einmal die Stöcke mit dem frischen Grün. Danach wurde es heikel: die ausgeblasenen und bemalten Eier mussten erst auf die Drähte gefädelt werden und diese dann in die vorbereiteten Stöcke gesteckt werden. Es kam wie es kommen musste: Drei Drähte sprangen wieder aus ihren Löchern und die Eier zerbrachen. Doch zum Glück waren genügend Eier vor Ort, so dass alle Drähte gut bestückt werden konnten.

Nach zwei Stunden anstrengender Bastelarbeit standen die Palmstecken dann in der Kirche für den morgigen Palmsonntag bereit. Im Gottesdienst werden sie an den feierlichen Einzug Jesus in Jerusalem erinnern. Der Gottesdienst wird als Familiengottesdienst gestaltet, so dass weitere Familien und alle Interessierten - wie immer - herzlich in der alt-katholischen Gemeinde willkommen sind. Dem Gottesdienst wird sich morgen, wie heute nach der anstrengenden Bastelstunde, ein Kirchenkaffee anschließen.

Gruppenbild mit Hund zum Abschluss

Foto: Robert Geßmann

hochgeladen von Alt-Katholische Gemeinde St. Martin Dortmund

Palmsonntag