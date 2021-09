Ab Montag, 20. September, können sich interessierte Teilnehmer aus dem Ruhrgebiet bei TechLabs Dortmund für kostenlose online-Kurse in Data Science, Künstlicher Intelligenz, UX-Design und Web-Entwicklung bewerben. Sie müssen dazu lediglich einige Fragen zu ihrer Person und ihrer Motivation, an den Kursen teilzunehmen, beantworten. Am 5. Oktober veranstaltet TechLabs Dortmund außerdem einen Infoabend, an dem alle Fragen, die die potenziellen Teilnehmer zu den Kursinhalten und zum Ablauf haben, beantwortet werden. Die Kurse orientieren sich in etwa an den Daten des kommenden Wintersemesters und beginnen am 21. Oktober.

TechLabs Dortmund ist eine von Studierenden ins Leben gerufene Non-Profit-Organisation, die kostenlose Kurse im Bereich der digitalen Bildung in Dortmund anbietet. Nicht nur Studierenden, sondern allen Interessierten steht das Kursangebot offen, das auf Englisch durchgeführt wird. Auch Teilnehmer aus anderen Ruhrgebietsstädten sind herzlich willkommen.

Die Bewerbung für die nächste Kursrunde erfolgt über die TechLabs-Website unter folgendem Link: https://techlabsorg.typeform.com/to/CBJZCE5E

Auch die Anmeldung zum Infoabend ist online möglich: https://techlabsorg.typeform.com/to/NxSayGJa