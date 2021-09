auch in diesem Jahr nehmen wir (die Jugend des Deutschen Alpenvereins der Sektion Dortmund) wieder an der „Leuchtfeuer“-Aktion der Sparda-Bank teil. Die Aktion unterstützt Vereine aus der Region bei der Erreichung eines gesetzten Zieles. Gerade in der aktuellen Corona-Pandemie könnte uns diese Finanzspritze u.a. für den Ausbau des Klettertrainings sehr zugute kommen.

Wir wollen das Geld für alle unsere Jugendgruppen verwendet. So möchten wir Wochenend- und Tagestouren unterstützen, sowie neue Ausrüstung für den Berg- und Wandersport beschaffen. Zudem möchten wir die Fördergelder für die gezielte Förderung unserer Sportler*innen einsetzen, unsere Leistungsgruppe stärken und so den jungen Wettkampfklettersport in Dortmund tatkräftig unterstützen und weiter aufbauen.

Hierfür benötigen wir eure Hilfe: Seit de dem 07. September 2021 könnt ihr auf der Seite des Wettbewerbes

https://www.spardaleuchtfeuer.de/profile/alpenverein-dortmund-jdav/

für uns abstimmen.

Auf der genannten Internetseite müsst ihr einfach eure Handynummer eingeben und die drei Codes die ihr darauf hin als SMS erhaltet auf der Seite für uns eintragen.

Wichtig: Die drei Codes sind nur einmalig für 48 Stunden gültig.

Wenn Ihr interessiert seid, was wir machen schaut mal auf unsere Homepage

jdav-dortmund.de oder auch bei Instagram www.instagram.com/jdav-dortmund/

Wenn Ihr Unterstützung benötigt, meldet Euch beim Jugendvorstand. Wir helfen Euch gerne. Die Aktion endet am 05. Oktober 2021 um 16 Uhr.

Reicht den Link für die Abstimmung schnell weiter an Eure Familie, Freunde, Schulkollegen usw. weiter. Je mehr Leute für uns stimmen, umso besser für den JDAV.

Es tut nicht weh und es kommt keine Werbung oder Anrufe.

Wir bedanken uns für eure Hilfe und bleibt gesund!

Der Jugendvorstand