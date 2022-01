Das Jahr 2022 begann in der alt-katholischen Gemeinde St. Martin schwungvoll: gleich drei Gruppen waren in Dortmund und der Region Hagen, Unna und Werl unterwegs. Die Kinder brachten mit Ihren Eltern die guten Wünsche zum Jahresanfang zu lieben Menschen, dazu wurde gesungen und natürlich auch für den guten Zweck gesammelt. Die Freude der Menschen muss sehr groß gewesen sein, denn sie waren äußerst spendabel: es kamen über 1100,- EUR zusammen. Die alt-katholische Kirche Deutschlands sammelte dieses Jahr für ihre philippinische Schwesterkirche.

Sternsinger ziehen los

Eine sammelnde und singende Königin soll nun zu Wort kommen. Sie hat uns ihre Eindrücke geschickt:

Am 09.01.2022 war ich mit meiner Familie sternsingen. Zu Beginn der Sternsingeraktion gab es eine Aussendungsfeier. Zu dieser Feier haben wir unsere Gewänder schon angezogen. Jedes Kind hatte auch eine Krone. Nach der Aussendungsfeier haben wir uns in zwei Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe hatte noch einen Holzstern dabei. Bereits am Vortag ist schon eine Gruppe durch Dortmund losgezogen. Wir sind mit dem Auto zu den Leuten nach Dortmund, Werl, Unna und Kamen gefahren. Dort haben wir das Lied "Stern über Bethlehem" und ein Gloria gesungen, haben gemeinsam einen Spruch aufgesagt und erzählt, wofür wir sammeln. Dann haben wir den Segen 20 * C + M + B * 22 an die Tür geklebt.

Ich finde es eine tolle Aktion und es hat Spaß gemacht, als König durch die Straßen zu ziehen. Ich finde es gut, dass wir viel Geld zusammen gesammelt haben. Dieses Geld kommt nun den Kindern auf den Philippinen zugute, für eine bessere Bildung. Ich hoffe, dass wir auch nächstes Jahr wieder losziehen können.