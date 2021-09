Drei neue Angebote hält das KITZ.do für Kinder und Jugendliche ab 8 Jahren in den Herbstferien bereit. Alle Angebote sind für die Teilnehmenden kostenlos.

Los geht es mit dem Do it yourself-Baukasten für Kinder zwischen 8 und 10 Jahren. Die Teilnehmenden stellen sich zunächst eigene Baukastenelemente her. Dabei wird gesägt, gehobelt, gefeilt und geschliefen an den Maschinen in der KITZ.do-Werkstatt. Mit weiterem Zubehör entstehen dann eigene phantastievolle Modelle, die die Kinder mit nach Hause nehmen. Zwei Termine: Am 12. und am 13. Oktober von 10:00 - 13:00 Uhr.

Für Jugendliche ab 14 Jahre wird es mit diesen Angeboten in den Ferien wissenschaftlich und spannend:

Biokraftstoff versus Parfum – Organische Chemie für Jugendliche ab 14 Jahren und Klima im Wandel?! – Klimafaktoren im Labor ab 8 Klasse.

In diesem zweitägigen Kurs stellen die Teilnehmenden aus nachwachsenden Rohstoffen Biokraftstoff her und verestern Säuren und Alkohole zu verschiedenen Duftstoffen (Ester).

und lernen "fast nebenbei" die Grundlagen der organischen Chemie kennen. Dazu gehören neben den Mechanismen von chemischen Reaktionen auch verschiedene Verfahren, wie zum Beispiel Destillation, Synthesen oder die Veresterung und eine erste Praxis im Umgang mit Normschliffgeräten.

Spannend wird es, wenn es um das Klima geht - Warum werden die Meere sauer und verlieren die Muscheln ihr zuhause? Wie wirken sich Boden, Luft und Wasser im Zusammenspiel auf das globale Klima aus – und was hat das mit einem Taschenwärmer zu tun?

In dem Kurs "Klima im Wandel?!" geht es darum, diesen Zusammenhängen durch eigene Untersuchungen im Labor auf die Spur zu kommen.

Und schon ist nach zwei Tagen Klima im Wandel keine graue Theorie mehr.

Die Teilnahme an allen genannten Angeboten ist kostenlos, eine Anmeldung zu den Terminen allerdings erforderlich. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.kitzdo.de/ferienangebote.