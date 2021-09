Der Papstbesuch im Irak gab den Anstoß: Über 8.000 Euro hat die alt-katholische Gemeinde Dortmund gesammelt, um verfolgten Menschen im Nordirak ganz konkret zu helfen.

Damit konnte sie in Zusammenarbeit mit einer irakischen Partnerorganisation viele Familien unterstützen. Und zwar mit je einem „Sack“ im Gegenwert von 77 Euro. Darin eine Zusammenstellung von Nahrungsmitteln wie Reis, Nudeln, Tomatenpaste und Speiseöl sowie von Hygieneartikeln, etwa Desinfektionsmittel, Masken und Seifen. Auch Informationsmaterialien zur Aufklärung über CoViD 19 gehörten dazu.

Nicht nur Christen, sondern auch jüdischen und jesidischen Familien sollten die „Säcke“ zugutekommen. „Das Projekt nahm durch die Veröffentlichung im Internet und in der alt-katholischen Kirchenzeitung Christen heute Fahrt auf, am meisten aber durch persönliches Weitersagen. Wir konnten nur staunen, wie viel Geld in wie kurzer Zeit gespendet wurde“, freut sich Pfarrer Robert Geßmann.

Leider verstarb der Präsident der irakischen Partnerorganisation, Ashur Eskrya, am Freitag der Osterwoche an CoViD 19. Aus tiefer Betroffenheit darüber nannte die Gemeinde ihre Aktion nach ihm: „Ashur-Projekt“. Bis zum Beginn der Sommerferien kam genügend Geld zusammen, um ganze 105 „Säcke“ zu finanzieren. Aus dem Irak erreichte die Gemeinde ein Dankeschön in Form eines YouTube-Videos.

Der Kontakt zum Irak entstand durch die Hilfsorganisation Hoffnungszeichen. Hoffnungszeichen / Sign of Hope e.V. ist eine christlich motivierte Organisation für Menschenrechte, humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit. Sie engagiert sich von Konstanz aus weltweit für bedrängte und ausgebeutete Menschen und schickte ebenso als Dankeschön ein YouTube-Video nach Dortmund.