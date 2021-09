Von Athen bis zum Zillertal bleiben Mitte September viele Autos in der Garage stehen. Anlass ist die Europäische Mobilitätswoche vom 16. – 22- September 2021, die sich seit knapp 20 Jahren für nachhaltige Fortbewegung einsetzt. DSW21 nutzt den Rahmen der Veranstaltungswoche und startet bereits am 15. September die Aktion „Für Dortmund. Fürs Klima.“ Dabei sammelt das Verkehrsunternehmen gemeinsam mit den Dortmunder*innen nachhaltige Kilometer.

Klimaschutz-to-go? Kein Problem in Dortmund. Wer in der Zeit vom 15. – 22. September vom Pkw auf Bus und Bahn, Rad oder E-Roller umsteigt oder zu Fuß geht, macht seinen Lebensraum ganz nebenbei grüner. „Unser Ziel ist, dass im Aktionszeitraum gemeinsam möglichst viele Kilometer im Stadtgebiet mit nachhaltigen Fortbewegungsmitteln zurückgelegt werden. Wir wollen die Dortmunderinnen und Dortmunder dazu motivieren, mal bewusst auf das Auto zu verzichten,“ so Stefan Ganslmayer, Leiter Kommunikation und Information bei DSW21. Mit dem Verzicht aufs Auto tun die Teilnehmer kurzfristig, aber vor allem langfristig sich und der Natur etwas Gutes: Pro 100 zurückgelegter Kilometer pflanzt DSW21 einen neuen Baum in der Region.

Aus vielen kleinen Beiträgen wird ein ganzer Wald

Insgesamt können die Dortmunderinnen und Dortmunder so bis zum letzten Aktionstag am 22. September bis zu 2.000 Bäume nachhaltig erradeln, erfahren oder erlaufen. Stefan Ganslmayer: „Viele Menschen wollen sich aktiv am Klimaschutz beteiligen, wissen aber nicht genau, wo sie anfangen sollen. Mit der Aktion „Für Dortmund. Fürs Klima.“ können sie einfach auf dem Arbeitsweg oder beim Brötchenholen bereits einen Beitrag leisten. Und so wird aus vielen kleinen Beiträgen ein ganzer Wald.“ Wie viele Bäume letztendlich gespendet werden, steht erst am Ende der Aktion fest. Bekannt ist dafür aber bereits, wo sie zukünftig stehen werden: Ihr neues Zuhause finden sie im Kirchwald im Schwerter Ortsteil Ergste. Dort werden die Bäume in der kommenden Pflanzperiode im November gesetzt.

„Für Dortmund. Fürs Klima.“ – so läuft die Aktion

Einfach einsteigen, aufsteigen oder loslaufen: Die Teilnehmer dokumentieren per GPS-App auf ihrem Smartphone alle Strecken, die sie zwischen dem 15. und 22. September 2021 mit Bus, Bahn, E-Roller, Rad oder zu Fuß in Dortmund zurückgelegt haben. Auf der Aktions-Webseite bleibaufspur.de können die zurückgelegten Kilometer bis zum 22. September 2021 einfach als Screenshot hochladen werden. Dort hält DSW21 die Teilnehmer außerdem über den aktuellen Stand der bisher gesammelten Kilometer auf dem Laufenden. „Wir sind uns sicher, dass die Menschen in Dortmund zusammen einiges an Kilometern sammeln werden, und freuen uns über jeden Meter, der in der Aktionswoche nachhaltig zurückgelegt wurde,“ so Stefan Ganslmayer.

Mehr Informationen: bleibaufspur.de