Aus dem Studium Richtung Führungsposition – das könnte für zehn junge Frauen und Männer durch das Traineeprogramm der Knappschaft Kliniken in greifbare Nähe rücken. Bereits zum dritten Mal fördert der Verbund der Knappschaftskliniken aufstrebende Nachwuchspersönlichkeiten und bereitet sie auf zukünftige Führungsaufgaben vor.

Während der Einführungswoche Anfang Oktober begrüßte Andreas Schlüter, Hauptgeschäftsführer der Knappschaft Kliniken GmbH, den Management-Nachwuchs: „Aus den vergangenen zwei Jahrgängen konnten wir bereits erfolgreich motivierte Führungskräfte für unseren Verbund gewinnen. Diese positive Entwicklung möchten wir mit dem dritten Trainee-Jahrgang fortführen“, sagt Schlüter.

Im Anschluss an die Einführung am Standort Dortmund schließt sich eine zweiwöchige Tour durch die knappschaftlichen Kliniken in ganz Deutschland an, um den Verbund und die zukünftigen Einsatzorte kennenzulernen. Denn alle Trainees sind einem Haus aus dem Verbund zugeordnet, die dortigen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer begleiten sie über einen Zeitraum von zwei Jahren. „Der sehr vielfältige akademische Hintergrund der neuen Trainees und ihre Ideen werden unsere Arbeit bereichern. Wir freuen uns auf die kommenden zwei Jahre“, betont Andreas Schlüter.

Die Nachwuchskräfte erwarten Einblicke in alle Arbeitsfelder des Krankenhaus-Managements wie Projektmanagement, Personalcontrolling und Qualitätsmanagement. Auf Kongressen und Messen sowie in den Sozialen Medien werden sie die Knappschaft Kliniken gemeinsam repräsentieren und aus ihrer Praxis berichten. Regelmäßige Reflektionstage und Workshops mit erfahrenen Praktikern aus den Knappschaft Kliniken sind fest eingeplant.

Die Knappschaft Kliniken GmbH steuert die sieben Krankenhausverbünde, an denen die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (DRV KBS) zu mindestens 50 Prozent beteiligt ist. Im Verbund aller Knappschaftskliniken werden jährlich fast 680.000 Patientinnen und Patienten versorgt. Dadurch entsteht ein Jahresumsatz von mehr als einer Milliarde Euro.

Als Tochtergesellschaft der DRV KBS ist die Knappschaft Kliniken GmbH Teil eines einzigartigen Verbundsystems. Zu diesem gehören neben der Minijob-Zentrale auch die Rentenversicherung, die Renten-Zusatzversicherung, die Kranken- und Pflegeversicherung KNAPPSCHAFT, die Seemannskasse und ein eigenes medizinisches Kompetenznetz.