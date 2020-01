Der Start ins Schulleben ist gar nicht mehr so fern! Nach den Sommerferien steht für hunderte kleine Dortmunder die Einschulung an. Und die Vorbereitungen für den großen Tag laufen bereits: Passend dazu veranstaltet die Galeria Kaufhof in Dortmund wieder eine große Schulranzenmesse am Samstag, 25. Januar, von 10 bis 18 Uhr im Untergeschoss des Kaufhauses.

Die Wahl des richtigen Schulranzens ist sicher keine einfache. Für die Schüler muss das Aussehen stimmen - Mädchen und Jungen haben dabei oft sehr unterschiedliche Vorstellungen. Eltern achten hingegen vernünftigerweise auf praktische Attribute und den perfekten Sitz, damit der Kinderrücken nicht belastet wird. Schließlich ist der Ranzen der tägliche Begleiter im Schulleben.

Und wer etwas Glück hat, kann seinen „Traumranzen“ sogar kostenlos ergattern - denn auch in diesem Jahr kann man bei einem Gewinnspiel das Geld für seinen schicken Ranzen wieder „zurückgewinnen“. Also aufgepasst und viel Glück! (Teilnahmebdingungen in der Infobox.)

Der richtige Ranzen gehört also zweifelsohne zum gelungenen Schulstart dazu. Auf der Eventfläche im Untergeschoss der Galeria Kaufhof finden Eltern, Großeltern, Onkel und Tanten mit den zukünftigen Schülern sicherlich den perfekten Schulranzen am 25. Januar. Wie im vergangenen Jahr werden auf über 100 Quadratmetern mehr als 500 Ranzen-Modelle gezeigt.

Ein großes Angebot der Marken Scout, Ergobag, Satch, DerDieDas, Hama, Step by Step, Herlitz, Samsonite und Scooli wartet auf ihre Träger.

Der schönste und praktischste Tornister muss aber auch richtig sitzen! Eine ergonomische Beratung und Anpassung des Schulranzens erfolgt durch einen Dipl. Physiotherapeuten sowie durch Fachberater aller Firmen.

Der Spaß kommt auf der Ranzenmesse auch nicht zu kurz: Es gibt Kinderschminken, man kann Buttons basteln, der Star der Kaufhof-Geburtstagskiste „Fee Zweischön” verteilt als Walking Act Luftballons. An der Selfiewand kann man coole Fotos schießen.

Jeder Kunde erhält außerdem einen Gutschein für ein gesundes Kinderfrühstück (am Messetag bis 12 Uhr, kann man im Restaurant „PETERSILIE“ der Galeria Kaufhof einlösen). Auch einen 5-Euro-Gutschein des Friseursalons „essanelle“ in der Galeria bekommt man dazugeschenkt. Außerdem gibt es am Messetag 10 Prozent auf fast alle Ranzen-Marken. Und zuguterletzt gibt es zu jedem gekauften Schulranzen kleine Überraschungen dazu.

Und auch das Deutsche Fußballmuseum versüßt den Schulstart: Beim Kauf eines Ranzens gibt es einen Gutschein für ein kostenloses Kinderticket und einen Stundenplan.

INFO & GEWINNSPIEL

Die Galeria Kaufhof erstattet drei Kunden das komplette Geld für einen Schulranzen, der auf der Ranzenmesse am 25. Januar in Dortmund gekauft wurde.

-> Zusammen mit der Facebook-Fanpage „Wir lieben Dortmund“ übernimmt der Stadt-Anzeiger die Einsendungen und spielt anschließend die „Losfee“.

-> So machen Sie mit: Schicken Sie eine Kopie (nicht das Original!) oder ein Foto des Bons mit dem Stichwort „Schulranzen“ an redaktion@cityanzeiger-dortmund.de oder per Brief an Stadt-Anzeiger Stichwort “Schulranzen“, Silberstraße 21, 44137 Dortmund.

-> Einsendeschluss für die Kopien der Kaufbons ist der 9. Februar 2020.

-> 3 Gewinner werden gezogen, anschließend benachrichtigt