(doem) Etwa die Romane, Kurzgeschichten & Gedichtbände des Ruhrgebietsautors TORK POETTSCHKE sind beim Online-Versandhändler AMAZON erhältlich. Sagenumwobenes, ja, Weltliterarisches auch. Der AMAZON-Versandhändler gründete sich 1994 auf Initiative der US-Unternehmerlegende JEFFREY P. BEZOS, einer von ca. 150 Tech-Milliardären weltweit, welcher den Konzern bis heute führt. Inzwischen verfügt Amazon über eine breite Produktpalette, in der auch Privatpersonen die Möglichkeit geboten wird, ihre Angebote einzustellen. Die Crux: Amazon bietet lediglich gegen Gebühr die Plattform für Verkäufe; für die Arbeitsbedingungen etc. sind die Anbieter selbst verantwortlich. Damit ist Bezos' Modell nahezu einzigartig, wenn auch immer wieder versucht wird, zu kopieren. Weltweit marktbeherrschendhttp://www.nachrichten.com/index.php?main=nav&ort=2183&sparte=5&selsparte=5&selort=10-2183&selnews=110801 ist Amazon im Versand von Büchern, Musik und Filmkunst. Autor TORK POETTSCHKE, s. o., kann mit seinen Werken davon ein Lied singen.

Mit einem Börsenwert von knapp einer Billion US-Dollar, Stand Januar 2020, ist der Weltkonzern AMAZON mit seinem CEO Jeff Bezos an dritter Stelle hinter Apple und Microsoft als wertvollste Unternehmen. Ach ja, APPLE: unprätentiös wie je ward die Firma einst von STEVE JOBBS ins Leben gerufen; nun führt TIM COOK. Und: Die Tech-Milliardäre leisten sich mitunter skurrile Scharmützel, wer zuerst den Mond erreicht etc. Zurück nach AMAZONIEN: Das europäische Hauptquartier von Amazon steht in Luxemburg, kar, der Steueroase. Informatiker Jeff Bezos gründete einst sein Amazon als Online-Buchhandlung im US-Bundesstaat Washington. Sein Rezept hat sich, wie man sieht, bewährt. Die Zahlen sprechen für sich. Ursprünglich wollte Bezos sein Unternehmen RELENTLESS nennen, was soviel bedeutet wie UNBARMHERZIG. Freunde rieten ihm ab, und sie taten recht damit. Gleichwohl zeigt diese Parabel, mit welchen unethischen Mitteln der tägliche Raubtierkapitalismus arbeitet, und welches seine Intention. AMAZON hat Recht behalten - und es wird auch desweiteren das beginnende Anthropozän überstehen. Unternehmergeister wie der Informatiker JEFF BEZOS ...