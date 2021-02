13. Februar 2021

Ostpark Düsseldorf Friedliches Panorama

recht dünn und nicht gefroren!

Dennoch waren viele Menschen und auch ein Hund

ganz ohne Maske und fröhlich - als gäbe es keine Gefahr -

auf dem Eis unterwegs!

Reges Treiben am Abend auf dem See

Zum Glück ist nichts Schlimmes passiert; soweit ich sah!

Auf jeden Fall hatten alle Spaß!

Doch, ich erinnerte mich an ein Gedicht, das ich schon

lange nicht mehr gehört hatte:

Das Büblein auf dem Eis - Hier bitte anhören! - Sooo schööön! ♥

An diesem 13. Februar...

hätte meine Mama Geburtstag gehabt!

Leider ist sie im Juni 2013 verstorben!

Ja, bei so einem Spaziergang um den See,

da kommen so einige Erinnerungen hoch!

Alles noch mal gut gegangen! :D

Wenn auch überall die Warnhinweise stehen,

dass das Betreten der Eisfläche mit Lebensgefahr

verbunden ist... das störte die Eisläufer und den

Hund in keiner Weise!

Während meinem Rundgang um den See ist nichts

passiert; zum Glück! Aber, es hätte auch anders sein

können!

Nur wenige Meter von der Eisfläche entfernt...

Jetzt ist Schnee und Eis wieder Vergangenheit...

aber die schönen Erinnerungen - vor nur wenigen

Tagen - die bleiben uns erhalten!

Links die Schwäne und andere Wasservögel... Rechts die Eisläufer!

Passt alle gut auf euch auf und bleibt gesund!

Und: Begebt euch nie auf zu dünnem Eis!!! :D