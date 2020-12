18.12.2020, 15:15 Uhr

Coronaschutz:

29 Einsätze des OSD

am Donnerstag

+

29 Einsätze im Zusammenhang mit der Überwachung

oder Durchsetzung der Coronaschutzverordnung verzeichnete

der Ordnungs- und Servicedienst (OSD) der Landeshauptstadt

am Donnerstag, 17. Dezember.

In den Maskenpflichtgebieten der Stadt wurden drei

Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstößen gegen

Trageverpflichtung von Alltagsmasken eingeleitet.

+

Bei der Kontrolle eines Gastronomiebetriebs in Friedrichstadt

trafen OSD-Mitarbeiter drei Gäste im Keller an, die sich beim

Eintreffen der Dienstkräfte dort versteckt hatten.

Außerdem kam es vor der Schankwirtschaft zu einer Ansammlung,

da dort aus dem Fenster heraus Getränke verkauft wurden.

Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

+

Zudem stellten Dienstkräfte des OSD im Rahmen zweier

Kiosk-Kontrollen in Hassels und in Unterbilk Verstöße gegen

die Coronaschutzverordnung fest.

Beim Betrieb in Unterbilk lag ein Verstoß gegen die Maskenpflicht vor.

Unmittelbar vor dem Kiosk in Hassels konsumierten Kunden zuvor

erworbene Getränke. In beiden Fällen wurden

Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.



+

OSD-Einsatzzahlen

Insgesamt verzeichnete der OSD am Donnerstag, 17. Dezember,

78 Einsätze, von denen 29 im Zusammenhang mit der Überwachung

oder Durchsetzung der Coronaschutzverordnung standen.

Die Gesamtzahl der qualifizierten Gesamteinsätze des OSD seit dem

18. März beziffert sich auf 16.881, von denen 8.408 Bezug zur Umsetzung

der Coronaschutzverordnung hatten. In der Leitstelle gingen 40 Anrufe

zum Thema Coronaschutz ein.