Schon wieder ein Bombenfund

Wie schon in der Vergangenheit, so wurde auch gestern bei Bauarbeiten in Düsseldorf-Derendorf (hier an der Ulmenstraße/ehemaliges JVA-Gelände) eine Bombe gefunden! Es soll sich - wie ich gehört habe - um eine britische 10-Zentner-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg handeln! Schon am späten Vormittag wurde die Bombe gefunden und alles Nötige gleich in die Wege geleitet!

Freitag, 17. Januar

am späten Abend ist geplant, die Bombe zu entschärfen! Ungefähr 30.000 Menschen sind bis 22:00 Uhr in einem Radius von 500 Metern in Sicherheit zu bringen! Im Gefahrenbereich A müssen ca. 11.000 Menschen ihre Wohnungen verlassen! Im Radius bis 1.000 Metern sind ca. 19.000 Menschen betroffen! Es ist der Gefahrenbereich B! Sie dürfen jedoch während der Entschärfung in ihren Wohnungen bleiben; sich aber nicht im Freien aufhalten.

Große Aufregung bei ca. 200 Senioren

Zwei Seniorenheime (Edmund-Hilvert-Haus und Ernst-Gnoß-Haus) müssen für die Entschärfung geräumt werden. Die Senioren werden zwischenzeitlich in anderen Einrichtungen untergebracht. Entschärft wird die Bombe vom Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf. Die Polizei und das Ordnungsamt sperren ab 18:30 Uhr alle zuführenden Straßen ab!

Über 500 Kräfte sind eingebunden, um für die Sicherheit aller zu sorgen

Ganz sicher wird - wie schon immer geschehen - alles gut ausgehen! Und ich denke, dass alle danach - hoffentlich - gut schlafen werden! Für manche ist es nicht das erste Mal, dass sie das erleben!

Über 25 Jahre habe ich in Derendorf gewohnt!

Nie geahnt, was da so alles unter der Erde liegt! Gebaut wird immer wieder im Umfeld! Gerade jetzt sind viele größere Baustellen vorhanden! Hoffen wir, dass weiterhin alles gut geht! Sicher liegen noch viele weitere Bomben unter der Erde!

Donnerstag

war ich noch 1 Stunde genau in diesem Gefahrenbereich A unterwegs! Da ahnte noch keiner, was viele Stunden danach passieren wird...

Unglaublich und Lebensgefährlich

Da gibt es immer noch die Unverbesserlichen, die alles auf die leichte Schulter nehmen und sich sicher noch toll dabei fühlen, dass sie einfach in ihren Wohnungen bleiben und sogar im engen Gefahrenbereich noch auf der Straße anzutreffen sind! Mir fehlen dafür die Worte!!!

Bombenentschärfung über 2,5 Stunden verzögert

Gerade wegen diesen unvernünftigen Menschen haben die Sicherheitskräfte viel mehr Arbeit zu leisten, als es so schon nötig ist! Erst um 00:29 Uhr konnte mit der Bombenentschärfung begonnen werden! Alle, die evakuiert wurden, werden sich freuen, wenn sie wieder in ihre Wohnungen zurück kehren dürfen! Mit so einer langen Nacht hat sicher niemand gerechnet!

Immer noch keine Entwarnung am Samstag um 01:00 Uhr

Noch immer wird an der Entschärfung der Bombe gearbeitet! Hoffen wir, dass bald alles gut wird und die Entwarnung kommt, damit alle wieder beruhigt nach Hause können!



Es ist geschafft!!!

Endlich - heute um 01:15 Uhr konnte die erfolgreiche Entschärfung bekannt gegeben werden! Was für ein langer Abend bis in die Nacht hinein!

Welche Erleichterung, dass mal wieder alles gut ausgegangen ist!

Tausend Dank an alle die, die sich dieser Gefahr und Herausforderung gestellt hatten und durch ihre vorbildliche Arbeit für die Sicherheit aller gesorgt haben!!!